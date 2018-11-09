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      Скандал із шеф-редактором Vogue Україна: Ольга Сушко звільнилась з журналу

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      Ольга Сушко звільнилась з журналу Vogue Україна
      Ольга Сушко звільнилась з журналу Vogue Україна

      Після резонансних звинувачень у плагіаті головна редакторка глянцю Vogue Україна Ольга Сушко покинула глянець.

      Відповідну офіційну заяву оприлюднили на сайті "Медіа Групи Україна". Згідно з повідомленням, відсторонена від роботи Ольга Сушко звільнилась 9 листопада. Наразі невідомо, хто остаточно займе її крісло. 

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      "З 9 листопада Ольга Сушко залишає посаду головного редактора Vogue UA. До нового призначення обов'язки головного редактора виконуватиме видавець VOGUE UA Олена Чернова", – йдеться у заяві медіа-холдингу. 

      Чому розгорівся скандал?

      Наприкінці жовтня 2018 року у мережі розгорівся резонансний скандал. Шеф-редактор українського Vogue написала статтю, яка за змістом дуже була схожою на колонку Шахрі Амірханової, що вийшла у журналі Harper’s Bazaar в 2006 році. Це дещо збентежило прихильників глянцю та обурило представників Vogue.

       

      Як Ольга Сушко відреагувала на звинувачення

      Сама головна редакторка вирішила не відкараскуватись від звинувачення та попросила вибачення у читачів і редакційної колегії. Ольга Сушко пояснила, що через чимале навантаження вона доручила головну статтю червневого номеру Vogue Україна позаштатному журналісту. Вона вибачилась перед Шахрі Амірхановою, запевнивши, що це була її помилка – не перевірити роботи фрілансера. 


      Виправдання Ольги Сушко / соцмережі

      На це миттєво відреагувала російська журналістка, яка з гумором прокоментувала заяву колеги Ольги Сушко.

      Я зворушена, що ця дівчинка зберігала мій лист упродовж 12 років і він щось для неї означав! Я писала його в складний момент свого життя і, здається, у неї він зараз теж непростий. І вона його непогано відредагувала,
      – написала Шахрі Амірханова.

      Однак, як виявилось, Ольга Сушко не вперше запозичувала текст з інших видань. У номері Vogue за листопад вийшла колонка головного редактора зі скопійованим чужими словами.

       

      Як у Vogue відреагували на скандал

      У редакції глянцю одразу ж пообіцяли розібратись з ситуацією. Представники "Медіа Група Україна" запевнили, що у Vogue проведеться службове розслідування, в результаті якого з'ясують всі деталі скандалу. Одразу після резонансного звинувачення Ольгу Сушко відсторонили від роботи. 

      Теги: LifeStyle Новини України Скандал
      Джерело: 24 Канал
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