Скандал із шеф-редактором Vogue Україна: Ольга Сушко звільнилась з журналу

Після резонансних звинувачень у плагіаті головна редакторка глянцю Vogue Україна Ольга Сушко покинула глянець.

Відповідну офіційну заяву оприлюднили на сайті "Медіа Групи Україна". Згідно з повідомленням, відсторонена від роботи Ольга Сушко звільнилась 9 листопада. Наразі невідомо, хто остаточно займе її крісло.

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"З 9 листопада Ольга Сушко залишає посаду головного редактора Vogue UA. До нового призначення обов'язки головного редактора виконуватиме видавець VOGUE UA Олена Чернова", – йдеться у заяві медіа-холдингу.

Чому розгорівся скандал?

Наприкінці жовтня 2018 року у мережі розгорівся резонансний скандал. Шеф-редактор українського Vogue написала статтю, яка за змістом дуже була схожою на колонку Шахрі Амірханової, що вийшла у журналі Harper’s Bazaar в 2006 році. Це дещо збентежило прихильників глянцю та обурило представників Vogue.

Як Ольга Сушко відреагувала на звинувачення

Сама головна редакторка вирішила не відкараскуватись від звинувачення та попросила вибачення у читачів і редакційної колегії. Ольга Сушко пояснила, що через чимале навантаження вона доручила головну статтю червневого номеру Vogue Україна позаштатному журналісту. Вона вибачилась перед Шахрі Амірхановою, запевнивши, що це була її помилка – не перевірити роботи фрілансера.



Виправдання Ольги Сушко / соцмережі

На це миттєво відреагувала російська журналістка, яка з гумором прокоментувала заяву колеги Ольги Сушко.

Я зворушена, що ця дівчинка зберігала мій лист упродовж 12 років і він щось для неї означав! Я писала його в складний момент свого життя і, здається, у неї він зараз теж непростий. І вона його непогано відредагувала,

– написала Шахрі Амірханова.

Однак, як виявилось, Ольга Сушко не вперше запозичувала текст з інших видань. У номері Vogue за листопад вийшла колонка головного редактора зі скопійованим чужими словами.

Як у Vogue відреагували на скандал

У редакції глянцю одразу ж пообіцяли розібратись з ситуацією. Представники "Медіа Група Україна" запевнили, що у Vogue проведеться службове розслідування, в результаті якого з'ясують всі деталі скандалу. Одразу після резонансного звинувачення Ольгу Сушко відсторонили від роботи.