Скандал із шпигунами Кремля у Британії: журналісти РФ намагалась проникнути на військову базу

Міністерство оборони Великобританії запідозрило журналістів Російської Федерації в шпигунстві після того, як вони намагалися проникнути на одну з військових баз країни. Британське відомство розіслало попередження усім військовим об'єктам.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Видання зазначає, що 21 листопада камери відеоспостереження військової бази в графстві Беркшир зняли журналіста "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова.

Вони перебували у районі штаб-квартири 77-ї бригади збройних сил Великобританії, що займається питаннями кібербезпеки. Повідомляється, що російські журналісти зі свого автомобіля вели відеозйомку.

Про інцидент невідкладно повідомили міністру оборони Гевіну Вільямсону і розпочали розслідування. Окрім того, військовим розіслали фото російського журналіста і попередили про необхідність уникати розмов і будь-якої взаємодії з ним, а також негайно повідомляти поліції про його появу біля військових об'єктів.



Усім військовим базам Британії розіслали попередження/ Джерело: dailymail.co.uk



У попередженні, розісланому бази, є зображення прес-карти Сиразієва і фотографія з камер спостереження автомобіля Toyota Avensis, на якому пересувався журналіст.

До слова, 77-а бригада займається кібербезпекою, боротьбою з терористичною пропагандою в інтернеті, психологічними операціями, а також роботою в соціальних мережах. Після зйомок в ефірі телеканалу був показаний сюжет про британську "фабрику тролів", в якій фігурувала ця бригада.

Це не перший скандал із російськими шпигунами протягом останнього часу. Так, 4 жовтня влада Нідерландів оголосила про висилку в квітні 2018 року чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.

Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала й Чехія.