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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Скандал із заступником голови КМДА, будування Подільського мосту – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 квітня – поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла у конфлікт із бійкою та затриманням. Цим пасажиром виявився – заступник Кличка Володимир Слончак. Подільський міст будують понад 30 років, але обіцяють його відкрити ледь не під новий 2021 рік.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Люди Коломойського зробили все, аби повернути банк колишнім власникам. Тисячі правок, аби заблокувати "антиколомойський закон".

      Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання. Щодо яких питань – буде відомо вже завтра.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Новини Києва Затримання Слончака КМДА Гуд найт Юкрейн
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