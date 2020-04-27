Скандал із заступником голови КМДА, будування Подільського мосту – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 квітня – поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла у конфлікт із бійкою та затриманням. Цим пасажиром виявився – заступник Кличка Володимир Слончак. Подільський міст будують понад 30 років, але обіцяють його відкрити ледь не під новий 2021 рік.
Також у випуску на 24 каналі:
Люди Коломойського зробили все, аби повернути банк колишнім власникам. Тисячі правок, аби заблокувати "антиколомойський закон".
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання. Щодо яких питань – буде відомо вже завтра.
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