Скандал із заявою Лайми Вайкуле про Крим: у Росії зробили цинічну заяву

У Євросоюзі немає заборони на відвідування окупованого Росією Криму, як про це напередодні заявила відома латвійська співачка Лайма Вайкуле. Окрім того, аби не бачити "зомбованих і збожеволілих людей", артистці не варто виступати в РФ, а співати в Юрмалі, де її "не знають".

Про це заявив одіозний російський політик та голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков у своєму Twitter.

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24 канал повідомляв, що нещодавно перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар. Після скандалу, який виник після такої заяви, співачка наголосила, що не очікувала такого резонансу і не уявляла, що "люди такі тварини, зійшли з розуму і абсолютно зомбовані".

"Щодо "заборони" громадянам ЄС відвідувати Крим: ніякої заборони не існує. Депутати з Франції, Італії, Німеччини, інших країн ЄС, журналісти, політики, в тому числі. Берлусконі і нинішній віце-прем'єр Італії Сальвіні відвідували – і не раз. А співачці заборонено?! Вигадка і ахінея повна", – зазначив політик.

Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.

Окрім того, чиновник закликав Вайкуле не їздити на гастролі в Росію, а співати на "безлюдних пляжах Юрмали".

Щоб не бачити "збожеволілих і зомбованих людей-звірів", яким не сподобалися заяви Вайкуле, їй достатньо не приїжджати на заробітки в Росію, а співати в кафе на напівпорожніх пляжів Юрмали для "європейців", яких там немає і які взагалі не знають, хто вона така,

– додав Пушков.

Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.

Нагадаємо, російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.



Водночас, цивільний чоловік і продюсер артистки Андрій Латковський підтримав її позицію не давати жодних виступів у Криму. Він зауважив, що Вайкуле діє згідно з законом.