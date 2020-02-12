Скандал Кличка з Богданом міг вплинути на рішення Зеленського: думка політолога

Андрій Богдан створював для Зеленського зайві конфлікти. Це могло вплинути на рішення про зміну голови Офісу президента. Таку думку висловив політолог Михайло Басараб.

Вчора, 11 лютого, Володимир Зеленський звільнив одіозного Андрія Богдана, який очолював Офіс президента й призначив на його місце "темну конячку" – Андрія Єрмака.

Читати також: Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: факти про політика

Про можливі причини такої рокіровки розповів у коментарі 24 каналу Михайло Басараб. Зокрема політолог припустив, що на рішення міг вплинути конфлікт Андрія Богдана з міським головою Києва Віталієм Кличком.

Богдан та Єрмак пропонували різні підходи у вирішенні питання з Кличком, й рішення Єрмака виявилось більш ефективним. Богдан обрав лінію жорсткої конфронтації, це була фактично неприхована атака на міського голову. Пізніше стало відомо, що конфлікт вирішив Андрій Єрмак. Йому вдалось знайти спільну мову з Кличком і це влаштувало обидві сторони,

– сказав Михайло Басараб.

Політолог наголосив, що ця війна не була потрібна Віталію Кличку, а Володимир Зеленський також відчував дискомфорт, адже йшлося про міського голову столиці.

Єрмак, напевно, запропонував більш вдалу модель співіснування з Кличком. Такі поразки й провали Богдана й призвели до його звільнення. Єрмак виявився більш комфортним для Зеленського,

– заявив Басараб.

Михайло Басараб / фото з сторінки Open Ukraine у Facebook

Новий голова Офісу президента не буде йти на жорстку конфронтацію й створювати для Зеленського додаткові проблеми, впевнений експерт. Проте невідомо хто стоїть за Андрієм Єрмаком.

Треба вивчити звідки він опинився в оточені Зеленського й хто стоїть за ним в Україні. Невідомо наскільки сильні зав’язки він має у Москві. Чому він так швидко знайшов там контакт й чому йому вдалося швидко домовитись про обмін полоненими? Ці питання чекають на відповіді,

– підсумував Басараб.

Що відомо про звільнення Кличка з посади голови КМДА?

За ініціативою Богдана 4 вересня Кабмін схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Проте своєї згоди на це ще не надав Президент України Володимир Зеленський. Зауважимо, що рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА не усуне його з посади мера Києва.

До слова, новий закон про столицю, який Верховна Рада схвалила поки що у першому читанні, розділить посади мера Києва та голови КМДА.

Чому між Богданом та Кличком спалахнув скандал? За кілька днів перед своїм зверненням до Кабміну Богдан заявив, що адвокат одного зі "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це "смотрящий" обіцяв главі Офісу Президента навпіл ділити немалі кошти, які приносить робота з місцевим бюджетом Києва. Окрім того, Кличко нібито зізнався Богдану, що не контролює Київраду.



Кличко назвав слова Богдана "байками зі склепу", а ще – "повною нісенітницею та некомпетентністю". Після такої заяви Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.