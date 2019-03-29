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      Скандал, конфлікти та проблеми створення: Державне бюро розслідувань вперше відзвітувало

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      Після запуску Державного бюро розслідувань Генпрокуратура віддала їм значну частину повноважень. Тепер ДБР вперше відзвітувало. Так, директор слідчого органу наголосив на проблемах та конфліктах у роботі.

      "Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється", – заявив генпрокурор Юрій Луценко ще у листопаді 2018. За збігом обставини у тому ж таки листопаді офіційно свою роботу розпочало Державне Бюро Розслідувань.

      Читайте також: Справа Катерини Гандзюк: ДБР відкрило кримінальне провадження проти генпрокурора Луценка

      Що відомо про ДБР?

      Слідчий орган тепер замість прокуратури розслідує злочини усіх топ-чиновників, прокурорів, поліцейських, суддів та військових. І от Луценко, який нібито не чіплявся за владу, вже анонсує своє повернення в політику – прокуратура йому більше не цікава.

      А от ДБР вперше публічно звітує за свою діяльність. Директор органу Роман Труба розповів, що за період часу з 27 листопада до 1 березня слідчими ДБР розслідується понад 5700 провадження.

      Що таке Державне бюро розслідувань?Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

      Історія створення державного бюро розслідувань розпочалась ще у 2012 році прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу. У 2015 прийняли профільний закон. У 2017 призначили директора – Романа Трубу. І лише у листопаді 2018 перші слідчі склали присягу.

      Здається, за цей час можна було б підготувати необхідну правову основу для діяльності Бюро. Проте не усе так просто.

      Конфлікти та проблеми створення ДБР

      "Запуск оперативних підрозділів – це технічна проблема, яка була допущена законодавцем під час прийняття закону про Державне бюро розслідувань", – сказав Труба.

      Законом просто не передбачено існування оперативних підрозділів у складі ДБР. Як наслідок, в полі працювати просто нікому. А ситуація абсурдна – докази про вину поліцейських і СБУшників збиратимуть опера з поліції і СБУ.

      Державне бюро розслідувань
      Державне бюро розслідувань

      Виправити проблему можуть тільки зміни в закон. Проте у виборчий рік депутати не поспішають робити це. Та це не єдина проблема – експерти ставлять під сумнів незалежність керівництва новоствореного органу.

      Керівництво ДБР було розподілене на дві сфери впливу. Одна сфера впливу з БПП, інша – з "Народного фронту". Але згідно останніх трендів і тенденцій, буквально кілька місяців тому, керівник ДБР перестав тяготіти до "Народного фронту" і тяготіє до певних представників БПП,
      – розповів голова першої конкурсної внутрішньої комісії ДБР Олександр Лємєнов.

      Та і це ще не усі проблеми. Вже на початку роботи бюро зіштовхується з величезною завантаженістю. Кожен слідчий веде по 20-30 справ одночасно і далі їх буде більше.

      Директор ДБР Роман Труба
      Директор ДБР Роман Труба

      А ще є проблеми з конкурсними комісіями: зовнішня, що призначає керівництво працює дуже повільно, а внутрішня, що обирає слідчих, у постійному конфлікті з директором бюро. Труба навіть таємно перестворив її, вигнавши з неї представників громадськості. Тепер з критикою кадрової політики експерти виступають публічно.

      У 2015 році відбувся грандіозний скандал, коли прокурори в рамках судового засідання переписувались між собою, фактично обговорюючи фізичну розправу, розбій, а також тортури та усілякі знущання та відкриття кримінальної справи проти одного з учасників судового процесу,
      – заявив Лємєнов.

      Один з учасників того скандалу – Антон Дрозд – нещодавно переміг у конкурсі до ДБР. Експерти Реанімаційного пакету реформ вже зробили заяву з цього приводу.

      Читайте також: Як працює Державне бюро розслідувань та чим відрізняється від НАБУ: інтерв'ю з директором ДБР

      А усе вище перераховане ставить під сумнів не тільки звіт керівника ДБР, а змушує сумніватися в ефективність тих десятків розслідувань про які звітують у Бюро.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Розслідування Роман Труба Юрій Луценко Скандал
      Джерело: 24 канал
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