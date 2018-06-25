Скандал на іранському ТБ: футболіста не пустили в ефір через довге волосся

Іспанський футболіст Карлес Пуйоль приїхав у Тегеран, щоб взяти участь у програмі, присвяченій матчу між збірними Ірану та Іспанії, і планував коментувати гру разом із іранським журналістом Аделем Фердосіпуром. Однак цього не сталося. А все через довге кучеряве волосся Карлеса.

Про це повідомляє BBC.

Зауважмо, що в Ірані немає закону, який визначає, яка довжина волосся чоловіка є задовгою. Однак у Кодексі Іранської футбольної федерації мовиться про те, що стрижки гравців не мають пропагувати іноземну культуру. Місцеві канали притримуються цього положення.

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Інтерв'ю (Карлеса Пуйоля – 24 канал) скасували в останню хвилину. Чому? Бо його волосся занадто довге! Чи це не безглуздо? Карлес зараз відчуває біль іранських жінок. Нам забороняють вже 40 років. Соромно, що все це через волосся,

– заявила одна з іранських журналісток на своїй сторінці в Twitter.



Карлес Пуйоль

"Мені сказали, що через зовнішній вигляд (довге волосся) я не можу взяти участь у програмі!", – розповів Карлес одному з іранських видань.

Carles puyol was invited to Iran to analyze Iran/Spain footbal game on statTV but his interview was canceled in the last minute.Why?His hair was too long! Is this stupid?Carles now feels Iranian women’s pain.We have been ban for 40 years.Shame it’s all about hair. #WhiteWednesday pic.twitter.com/8mm5Y0OLDU — masih alinejad (@AlinejadMasih) 22 июня 2018 г.