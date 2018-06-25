Скандал на іранському ТБ: футболіста не пустили в ефір через довге волосся
Іспанський футболіст Карлес Пуйоль приїхав у Тегеран, щоб взяти участь у програмі, присвяченій матчу між збірними Ірану та Іспанії, і планував коментувати гру разом із іранським журналістом Аделем Фердосіпуром. Однак цього не сталося. А все через довге кучеряве волосся Карлеса.
Про це повідомляє BBC.
Зауважмо, що в Ірані немає закону, який визначає, яка довжина волосся чоловіка є задовгою. Однак у Кодексі Іранської футбольної федерації мовиться про те, що стрижки гравців не мають пропагувати іноземну культуру. Місцеві канали притримуються цього положення.
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Інтерв'ю (Карлеса Пуйоля – 24 канал) скасували в останню хвилину. Чому? Бо його волосся занадто довге! Чи це не безглуздо? Карлес зараз відчуває біль іранських жінок. Нам забороняють вже 40 років. Соромно, що все це через волосся,
– заявила одна з іранських журналісток на своїй сторінці в Twitter.
Карлес Пуйоль
"Мені сказали, що через зовнішній вигляд (довге волосся) я не можу взяти участь у програмі!", – розповів Карлес одному з іранських видань.