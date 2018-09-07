Скандал на Київщині: водія маршрутки змусили цілувати руки матері загиблого бійця

На Київщині водія 6 вересня водій маршрутки відмовив у пільговому поїзді жінці, у якої в боях на Донбасі загинув син. Після цього інциденту водія маршрутки змусили цілувати руки матері загиблого військового.

Про це в Facebook написав користувач Іван Татауров.

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Вчора стався ганебний випадок на Київщині. Цей мерзотник (водій, – ред.) відмовив у пільговому проїзді матері загиблого хлопця в АТО. Що ганебно в цій ситуації – більшість пасажирів стали на бік горе-водія. Покарання не змусило себе чекати. Вдячний козакам з Вишгородщини за миттєву реакцію і покарання мерзотника,

– написав Татауров.

За його словами, з водієм була проведена "профілактична бесіда".

"Хочу попередити всіх тих, хто вирішив зі зневагою ставитися до сімей загиблих захисників або учасників бойових дій – покарання буде, і буде суворе", – зазначив Татауров.

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Скріншот з відео, на якому водій цілує руки матері загиблого бійця АТО

Про інцидент з водієм розповіла в Facebook сама матір військового Лариса Горбенко. За її словами, всі пасажири маршрутки – "сепаратисти" – були на стороні водія.

"Ми в цій країні безправні і беззахисні. Такі, як ми, заважають жити їм", – написала жінка.