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      Скандал на Львівській митниці: посадовців підозрюють у махінаціях на мільйони гривень

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      Львівських митників підозрюють у завданні збитків на 2 мільйони гривень / prykordonnya.info

      Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівникам Львівської митниці. Двоє інспекторів митного посту "Західний" та інспектор одного з відділів Львівської митниці, ймовірно, завдали державі збитків на 2 мільйони гривень.

      Посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів, повідомили на сайті ДБР.

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      Автівкам марки "MAN" занижували митну вартість. Їх ввозили на територію України через митний пост "Західний".

      Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор",
      – йдеться у повідомленні.

      Внаслідок нарахування митних платежів за заниженою ставкою держбюджет недоотримав 2 мільйони гривень.

      Посадовцям інкримінують статтю Кримінального кодексу щодо зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 6 років ув’язненням, позбавлення прав обіймати певні посади до 3 років та штраф.

      Раніше у Державній митній службі анонсували запуск мобільного додатку "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн. Сервіс планують запустити вже у 2020 році.

      Історія створення Нової митниці

      • Наприкінці 2018 року уряд вирішив реорганізувати Державну фіскальну службу, поділивши її на податкову та митну служби.
      • Весною 2019 році Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб, за результатами якого Максим Нефьодов став головою Державної митної служби.
      • Улітку Державна митна служба створена як окрема юридична особа, яка не підпорядковується Державній фіскальній службі.
      • Восени Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України та завершив реєстрацію всіх регіональних митниць. Їхня кількість зменшилася з 26 до 16.
      • 8 грудня в Україні запрацювала Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби.
      • Голова ДМС Нефьодов вже анонсував звільнення п'яти сотень найбільш одіозних співробітників митниці.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Державна митна служба Державне бюро розслідувань Новини Львова Транспорт
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