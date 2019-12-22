Скандал на Львівській митниці: посадовців підозрюють у махінаціях на мільйони гривень
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівникам Львівської митниці. Двоє інспекторів митного посту "Західний" та інспектор одного з відділів Львівської митниці, ймовірно, завдали державі збитків на 2 мільйони гривень.
Посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів, повідомили на сайті ДБР.
Читайте також: У сумці контрабандиста в "Борисполі" виявили двох живих соколів: фото
Автівкам марки "MAN" занижували митну вартість. Їх ввозили на територію України через митний пост "Західний".
Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор",
– йдеться у повідомленні.
Внаслідок нарахування митних платежів за заниженою ставкою держбюджет недоотримав 2 мільйони гривень.
Посадовцям інкримінують статтю Кримінального кодексу щодо зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 6 років ув’язненням, позбавлення прав обіймати певні посади до 3 років та штраф.
Раніше у Державній митній службі анонсували запуск мобільного додатку "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн. Сервіс планують запустити вже у 2020 році.
Історія створення Нової митниці
- Наприкінці 2018 року уряд вирішив реорганізувати Державну фіскальну службу, поділивши її на податкову та митну служби.
- Весною 2019 році Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб, за результатами якого Максим Нефьодов став головою Державної митної служби.
- Улітку Державна митна служба створена як окрема юридична особа, яка не підпорядковується Державній фіскальній службі.
- Восени Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України та завершив реєстрацію всіх регіональних митниць. Їхня кількість зменшилася з 26 до 16.
- 8 грудня в Україні запрацювала Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби.
- Голова ДМС Нефьодов вже анонсував звільнення п'яти сотень найбільш одіозних співробітників митниці.