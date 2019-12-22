Скандал на Львівській митниці: посадовців підозрюють у махінаціях на мільйони гривень

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівникам Львівської митниці. Двоє інспекторів митного посту "Західний" та інспектор одного з відділів Львівської митниці, ймовірно, завдали державі збитків на 2 мільйони гривень.

Посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів, повідомили на сайті ДБР.

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Автівкам марки "MAN" занижували митну вартість. Їх ввозили на територію України через митний пост "Західний".

Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор",

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок нарахування митних платежів за заниженою ставкою держбюджет недоотримав 2 мільйони гривень.

Посадовцям інкримінують статтю Кримінального кодексу щодо зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 6 років ув’язненням, позбавлення прав обіймати певні посади до 3 років та штраф.

Раніше у Державній митній службі анонсували запуск мобільного додатку "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн. Сервіс планують запустити вже у 2020 році.

Історія створення Нової митниці