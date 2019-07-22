Скандал на "окрузі Пашинського": журналістам показали "внутрішню кухню" роботи з протоколами

Проблеми в одномандатному виборчому окрузі номер 64 на Житомирщині почалися задовго до дня голосування і тривають досі. Журналісти 24 каналу навідали до Окружної виборчої комісії у Коростені та з'ясували, чи могли там фальсифікувати протоколи.

В окрузі номер 64 фіксували численні правопорушення: затримували псевдожурналістів, невідомі особи вказували літнім людям, за кого слід голосувати, змінювали протоколи тощо.

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На виборах до Ради в окрузі боротьба точиться головно між кандидатом від "Слуги народу" В'ячеславом Сігачовим та самовисуванцем Володимиром Арешонковим. Також тут балотується поки ще чинний народний депутат України Сергій Пашинський (був, до слова, депутатом 4-х скликань).

Як ОВК опрацьовує протоколи з дільниць

Працівники ОВК показали журналістам 24 каналу базу Комісії, до якої вводять дані з протоколів. Туди внесено вже 97% даних з протоколів ДВК.

Не вистачає 3%: мовиться про віддалені села – Олевське і Овруч – біля кордону з Білоруссю (понад 200 кілометрів від Коростеня). Протоколи звідти надіслали, але – з технічними помилками. Їх потрібно переоформити, а для цього члени комісії повинні поїхати на дільниці, провести засідання, а потім ще й повернутися. Таким чином дані внесуть до бази не раніше, ніж увечері наступного дня – 23 липня.

Дивіться відео 24 каналу, як виглядає база Окружної виборчої комісії:

Помилки – нормальна практика

Коментував ситуацію 24 каналу В'ячеслав Василюк, адміністратор ОВК №64.

Він показав журналістам у перелік протоколів з усіх ДВК у базі даних із відповідними відмітками та зауваженнями. І пояснив, що якщо база після введення усіх даних не фіксує помилок – адміністратор ОВК своїм цифровим підписом "закриває" протокол.

За словами Василюка, помилки у протоколах – нормальна практика. Помилки трапляються часто: хтось переплутав цифри, хтось зробив механічну помилку тощо.

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Василюк пояснив ситуацію щодо тих протоколів, про які у ЗМІ говорили як про переписані (тобто – сфальсифіковані) і які, однак, прийняли у ОВК: "Це, власне, питання до членів ОВК". До тих, хто перевіряв достовірність та правильність заповнення протоколу. Адміністратори ОВК же лише вводять дані з протоколів. А зібрані дані пересилають до ЦВК.

Дивіться відео 24 каналу про роботу адміністраторів ОВК:

Фальсифікації – неможливі?

Журналістам продемонстрували опрацьовані паперові протоколи ДВК – сині з багатомандатного округу та рожеві з одномандатного.

Протоколи оформлюють у двох примірниках – один архівується в ОВК, другий скеровують до ЦВК. Лежать вони, до слова, у звичайних коробках із картону на підлозі – аж ніяк не у сейфі.

На запитання журналістів щодо того, як адміністратори ОВК ставляться до інформації про ймовірні спроби фальсифікації протоколів ДВК на користь кандидата Пашинського, відповіли так: "У межах ОВК зробити фальсифікацію неможливо". Мовляв, процес написання і підписання протоколу контролюють не лише члени ДВК, а й спостерігачі.

Резонанс інформації щодо ймовірних фальсифікацій пояснюють тим, що кандидати йдуть у мізерному відриві один від одного в "500 – 1000 голосів".

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Що відбувається на виборчому окрузі номер 64?

Там виявили численні правопорушення . Наприклад, у Коростені поліція затримала чотирьох псевдожурналістів.

Кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось "клонував" його сторінку у Facebook і з неї заявив, що "знімається з виборів".

Згодом з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів скандальному депутату Сергію Пашинському.

А 22 липня на Житомирщину прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на 64 окрузі виникла "загроза провокацій".



Сергій Пашинський – скандальний депутат 4-х скликань Верховної Ради

Хто такий Пашинський і чому він скандальний?Сергій Пашинський – народний депутат України 4 скликань, під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради.



Перший скандал за участю Пашинського був під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автомобіль, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу втекти з Майдану, сівши до нього в авто.



Ще один гучний скандал стався, коли політик вистрелив у спину мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона. Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.



За інформацією ЗМІ, Сергій Пашинський у 2016 – 2017 роках організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною брухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі БМП передали Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.