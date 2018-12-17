Скандал на засіданні комісії по справі Гандзюк та нові дані про підозрюваного у вбивстві Олешка

17 грудня затримали підозрюваного у вбивстві Віталія Олешка. Тим часом, у Одесі відбулося виїзне засідання тимчасової слідчої комісії у справі вбиства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. І минуло воно зі скандалами.

Співробітники "Муніципальної варти" в облраді Одеси представилися АТОвцями, мовляв, прийшли поспілкуватись з нардепом Мустафою Найємом.

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Депутат разом з іншими членами Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів приїхав в Одесу на виїзне засідання. Туди запросили представників місцевих правоохоронців і міського голову, якого за словами активістів, і супроводжували на засідання люди в камуфляжі.

Геннадій Труханов одразу отримує запитання про їх попередні напади на громадськість. Депутати розбиралися з резонансними нападами на активістів Віталія Устименка, Сергія Стерненка, Олега Михайлика. Постраждалі одесити звинувачують міського голову Труханова і його оточення у причетності до терору проти себе, правоохоронців – у небажанні протистояти цьому.

Ми постійно звертаємося до правоохоронних органів, які в Одесі і Одеській області не здатні займатись провадженнями проти Геннадія Труханова і його оточення. Джерелом конфліктів і подальшого переслідування та нападів на активістів в Одесі є незаконні протиправні рішення Одеської міської ради,

– сказав очільник Одеського осередку "Автомайдану" Віталій Устименко.

Натомість Труханов відповів, що потрібно об’єктивно розбиратися в кожній ситуації, що начебто він не підтримую жодного нападу на активістів. Місцевих правоохоронців депутати заслуховували вже в закритому режимі по кожному окремому випадку.

Назважаючи на резонанс та обіцянки Генпрокурора, замовників жодного нападу на активістів сьогодні не встановлено. Додам, що вчора на своїй прес-конференції президент Петро Порошенко відреагував на флешмоб журналістів, які прийшли у футболках "Хто замовив вбивство Гандзюк".



Активісти прийшли на засідання ТСК у фурболках з написом "Хто замовив Гандзюк"

Заява, про те, що Гандзюк підтримувала Порошенка обурила друзів загиблої. Вони сказали, що очевидно глава держави не зрозумів сарказму і назвали його слова цинічними.

Тим часом київська поліція сьогодні повідомила, що затримала одного з замовників вбивства АТОшника з Бердянська Віталія Олешка. Це 34-річний чоловік з Дніпра, він займається бізнесом. Арештували його вчора в аеропорту Харкова під час перевірки документів, коли намагався вилетіти до Стамбула. Чоловіка передали працівникам поліції і перевезли до Києва.

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Затриманий – бізнес-партнер власника Бердянського закладу "Мохіто" Михайла Сигиди, якого поліція заарештувала ще в вересні. Як повідомляли у ЗМІ раніше затриманого Сигиду та депутата Валентирова неодноразово бачили разом.

Друзі Олешка – обох затриманих називають ймовірними організатори злочину, але не замовниками. Ймовірними замовниками ж вважають голову Запорізької ОДА Костянтина Бриля та двох нардепів – Олександра Пономарьова з "Волі народу" та Сергія Валентирова з БПП.

Ми вважаємо, що це 3 основні замовники, яким заважав Віталій. Адже він активно боровся з цими негідниками, в нас є багато матеріалів по корупції, в якій замішані ці персони,

– зазначив побратим Віталія Олешка Андрій Маджаров.

Як відомо, на Віталія Олешка та херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк напади були здійснені в один і той самий день. У ЗМІ писали, що їх вбивства можуть бути пов'язані, оскільки за місяць до злочину Олешко приїжджав до Херсону протестувати проти незаконних підпалі в і вирубки лісів на Херсонщині.

Відомо, що Катерина Гандзюк також критикувала обласну владу з цього питання. Друзі Олешка вважають, що замовник вбивств Катерини та Віталія не один, однак, вони могли координувати свої дії.