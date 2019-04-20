Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати

Пристрасті навколо Літнього театру в одеському Міськсаду не вщухають, а виходять на загальнонаціональний рівень. Майже трирічне протистояння одеситів із забудовниками за право мати вільний простір для прогулянок містян в історичній частині міста продовжується.

Чим відомий Літній театр, що там хочуть побудувати, чому спротив громадськості набув широкого резонансу, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чим відомий Літній театр?Літній театр в Міськсаду Одеси – це територія площею 40 арів зі сценою та допоміжними будівлями. Наприкінці 18 століття Міський сад був заснований легендарним Феліксом Дерибасом, а згодом переданий у власність громади, як подарунок на "вічне користування".



Проте вже через якихось сто років тут організували ресторацію з платним входом, а згодом легендарне кафе-шантан. Ставлення одеситів було дуже неоднозначним, а спадкоємцям Дерибаса це вкрай не сподобалось. У 1920-му там постав знаменитий Літній театр Одеської Філармонії. Проте пізніше театр занепадав, а територію закрили на ворота.



За радянських часів на території справді проводились концерти, але в 1990-2000 роки театр взагалі був закритою територією: будівлі продали, а земля лишилась у власності міста.

ТРЦ, концертний зал чи парк: що зроблять у Літньому театрі?

Такий ласий шмат землі у самому центрі Одеси не міг так просто стояти пусткою, на будівлі швидко знайшовся господар.

У 2016-му році відоме в місті спільне підприємництво "Солінг", яке пов’язують з бізнес-партнером Геннадія Труханова і "власником Одеси" Володимиром Галантерником, з подачі Одеської міськради на цілих 49 років стало орендарем землі Літнього театру і власником споруд на її території. Фірма забажала збудувувати 8-поверховий ТРЦ і навіть отримала дозвільні містобудівні умови та обмеження.

Проте у 2017-му році Літній театр знову став частиною Міського саду і пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. А відтак набув особливого охоронного статусу, що забороняє будь-які будівельні роботи на території, щонайменше, без дозволу Мінкульту.



Припис Мінкульту щодо заборони забудови Літнього театру в Одесі

Громадськість про це нічого не знала, аж поки на поверхню в 2017 році не випливла інформація, що на місці Літнього театру от-от почнеться будівництво 8-поверхового торгово-розважального центру. І це при тому, що навколо вже зведені і працюють три торгово-розважальних комплекси.

У листопаді 2017-го громада вийшла на протест. Біля Літнього театру точились жорстокі сутички, ворота знесли, і відтоді його територія стала відкритою. З того часу одесити проводили регулярні багатолюдні толоки, висаджували дерева і приводили до ладу відкритий простір.

28 березня 2019-го виконком Одеської міськради у закритому режимі з численними порушеннями затвердив комерційний так званий проект благоустрою, автором якого є екс-КВН-ник Дмитро Шпинарьов. Його самого зробили і співорендарем Літнього театру.

За проектом Шпінарьова, тут збудують концертний зал на 1300 місць, фудкорти та ресторани. Згідно з його проектом, вільно територію театру у Міськсаду можна буде відвідувати лише в певні години.



Проект Дмитра Шпінарьова щодо забудови Літнього театру в Одесі

За 4 місяці до затвердження цього проекту архітектори-волонтери представили некомерційний і альтернативний проект реконструкції Літнього театру.

За задумом авторів, територія повинна залишатись парковим простором з вільним входом, без капітальних забудов і бути повністю звільненою від комерції. У проекті йшлося і про місце для тих, хто любить просто повалятись на траві – облаштують газони та шезлонги. У центральній частині театру можна було б проводити ярмарки, фестивалі та інші громадські активності, також передбачили зону для пікніків.

Проте міськрада забракувала альтернативний проект і публічно гаряче підтримала проект Шпінарьова. Натомість громадськість категорично проти. Вони вважають цей проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ СП "Солінг", який лишився співарорендарем землі. На сьогодні триває судова тяганина, аби відмінити дозвіл на забудову вільного простору.

Початок незаконних будівельних робіт не забарився

12 квітня приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це відбувається під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою шоумена Шпінарьова.

Громадські діячі переконують: це незаконно, бо немає дозволу Мінкульту. Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ. Адже за схожою схемою в Одесі нахабно забудували не одну земельну ділянку.

13 квітня відбулась багатолюдна акція протесту проти будівництва.



Акція протесту в Літньому театрі Одеси//Фото: 24 канал

Окрім того, почався натиск на активну громадськість. "Тітушки", пов’язані з місцевою владою 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз фізичної розправи на адресу найактивніших.

15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВС Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію.

Скандал довкола Літнього театру виходить на національний рівень. 19 квітня нардепа Мустафу Наєма після перепалки з місцевою владою щодо долі пам’ятки там облили нечистотами.

На ситуацію відреагував і Мінкульт – визнав незаконною забудову Літнього театру, а місцевий оган захисту культурної спащини Одеської обласної адміністрації видав припис про припинення будь-яких робіт.

Станом на 20 квітня демонтаж і будівництво на території Літнього театру не припинились, а поліція бездіє.

Чому спротив громадськості набув резонансу?

Одесити не довіряють проектам місцевої влади, адже навчені гірким досвідом. Директор так званого проекту благоустрою Шпінарьов не отримав містобудівельні умови і обмеження для дозволу на будівельні роботи, а в СП "Солінг" вони є.

Ця фірма зараз бореться в судах, аби не скасували дозвіл на будівництво. І сьогодні ці люди тимчасово роблять операцію "прикриття" для майбутнього будівництва торгово-розважального центру,

– пояснив громадський діяч Юрій Нікітін.

Водночас, ця територія має статус не лише пам’ятки місцевого значення, а й статус природно-заповідного фонду. Тому тут не може бути комерції, а має бути вільний простір, додає депутат Одеської міськради Ольга Квасницька.

Натомість Шпінарьов, стоїть на своєму: мовляв, капітального будівництва не буде, а будівельні роботи відповідають закону. Щоправда, його юрист обережніший у висловлюваннях і твердить, що проводять лише прибирання території.

"Я хочу зробити тут театр! А ви всі кричите: "Парк!" Для того, щоб ви мені повірили, що капітального будівництва не буде, мені треба це побудувати!" – заявляв Шпінарьов.

Одеський активіст, лідер місцевого "Автомайдану" Віталій Устименко наголошує, що це чергова спроба Галантерника повернути собі Літній театр.

Було зрозуміло, що вони переконуватимуть у благородності своїх мотивів. Чому ми маємо вірити міськраді, що тут не буде повторення забудованої Аркадії і забудованого Ланжерону? Ми це вже їли. І ми не віримо, що благоустрій імені Труханова-Галантерника передбачає інтереси суспільства,

– вважає Устименко.



Одесити протестують проти забудови у Літньому театрі Одеси//Фото: Facebook Віталія Устименка

Що далі?

Небайдужі одесити продовжують боротися у правовому полі за передачу Літнього театру у комунальну власність територіальної громади та створення тут парку замість чергового торгово-розважального центру.

Вони ведуть судову тяганину, шукають діалогу з міськрадою і збирають підписи для передачі землі з приватних рук в комунальну власність.

Громадськість Одеси рішуче домагається, аби майбутню долю Літнього театру визначили відповідно до його статусу парку-пам'ятки після громадського обговорення, проведення відкритого архітектурного конкурсу та дотримання всіх законних процедур.

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