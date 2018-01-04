Скандал навколо номера 95 Кварталу: активісти влаштували акцію під стінами 1+1

4 січня активісти влаштували акцію протесту "За гумор без дискримінації" біля будівлі телеканалу 1+1 у Києві. На акцію люди вийшли через новорічний номер "95 Каналу", що виходив в ефірі "1+1".

Цей виступ активісти назвали гомофобським, що принижує права секс-меншин.

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На акцію прийшли до 10 людей. Вони тримали у руках плакати "95 квартал = систематичний злочин проти людяності" та "Je suis Buratino".

При цьому ніхто із представників каналу до активістів не вийшли.

"1+1 не вийшов на діалог. Підманули підвели!", – написала активістка Софія Лапіна.

Нагадаємо, у номері 95 Кварталу "Буратіно" вирішили пожартувати на тему камін-ауту. Начебто, "Буратіно" зізнався що він тепер не "він", а "вона". Після чого його почали називати словами, що натякали на образливі: "Бу-рас!" "Пи-,.." тощо.