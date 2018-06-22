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Скандал навколо обкладинки TIME: відомі нові подробиці про дівчинку, зображену поруч із Трампом

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Батько маленької дівчинки з Гондурасу, фотографія якої з'явилася на обкладинці американського журналу Time, заявив, що його дочка не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики
Батько маленької дівчинки з Гондурасу, фотографія якої з'явилася на обкладинці американського журналу Time, заявив, що його дочка не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики / фото з соцмереж

Авторитетне американське видання TIME 21 червня оприлюднило обкладинку свіжого номера, на якій у промовистому колажі зобразили нову міграційну політику США.

Як повідомляв 24 канал, на ній зобразили президента США Дональда Трампа, який схилився над дівчинкою, що плаче, бо її начебто розлучили із мамою. Цей колаж супроводжує напис "Ласкаво просимо в Америку".

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Батько маленької дівчинки з Гондурасу, фотографія якої на обкладинці американського журналу Time стала символом важкого становища нелегальних іммігрантів, заявив, що його дочка не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики в рамках жорсткого курсу адміністрації американського президента Дональда Трампа. Про це пише The Washington Post.

Тато дитини Денис Хав’єр Варела Ернандес, який перебуває в Гондурасі, упізнав свою дочку на знімку. Чоловік знав, що американські прикордонники розлучають затриманих на кордоні нелегальних мігрантів з їхніми дітьми, тому занепокоївся, що така ж доля спіткала його дочку і дружину.

За його словами, він почав розшукувати інформацію і довідався, що його дружина, 32-річна Сандра Санчес, і дочка Янела разом перебувають в ув’язненні в пункті утримання нелегальних іммігрантів в місті Макаллен штату Техас.

Окрім цього, Ернандес дізнався, що його донька не була розлучена з матір'ю.

Інформацію, яку сповістив Ернандес, підтвердили офіційні представники прикордонної служби США, а також заступник міністра закордонних справ Гондурасу Неллі Херес.

Тато дівчинки в коментарі журналістам газети заявив про те, що пишається тим, що його дочка стала символом "порушень прав людини", які відбуваються на кордонах США. 

А ось прес-секретар Білого дому Сара Сандерс 22 червня висловила обурення тим, що політики з Демократичної партії США та ЗМІ, які опублікували фотографію Янели, стверджували, що вона була розлучена з матір’ю, не перевіривши, чи це так.

Це ганьба, що демократи і ЗМІ використовували фото маленької дівчинки, щоб домогтися своїх цілей. Її не розлучали з мамою. Єдиний поділ, який тут стався, – це поділ з фактами,
– написала Сандерс на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter.

 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Скандал біженці
Джерело: 24 Канал
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