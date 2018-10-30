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      Скандал навколо "Олімпіка": працівника клубу підозрюють у матчах "чемпіонату "ДНР"

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      Олег Барков
      Олег Барков / Інформаційне Агентство "Центр новин"

      Прес-секретар донецького футбольного клубу "Олімпік" Олег Барков може бути причетний да матчів так званого "чемпіонату ДНР з футболу". Сам футболіст усі звинуваченн відкидає.

      Відповідну інформацію опублікував колишній головний редактор сайту "Футбол 24" Олександр Гапоненко. Він найшов фотографії, на яких Олег Барков 16 липня 2016 року приймав участь у матчі між командами "Доломіт" (Докучаєвськ) – Арсенал (Макіївка). Саме за останній клуб і грав Олег Барков. Зазначається, що це був матч "9 туру чемпіонату". При цьому огляд матчу писав сам Олег Барков.

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      "Є скріни фотографій з матчу (в тому числі фото Олега на полі, так що точно грав), текстове підтвердження, і все це буде надано в КДК ФФУ. Нехай розбираються", – заявив Олександр Гапоненко.

      На ці звинувачення відреагував і сам Олег Барков. Він підтвердив, що з січня 2016 до січня 2017 року проживав на окупованих територія.

      На той момент я не міг виїхати на вільну територію України, на те були особисті та сімейні причини. Але я ніколи не підтримував сепаратизм, завжди був патріотом своєї країни, про що знають всі,
      – заявив Олег Барков.

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      Він також підтвердив, що у цей час "грав на аматорському рівні в команді з назвою "Арсенал", яку організували ще до війни мої друзі". При цьому на логотипі "Арсеналу" стоїть дата 2015.

      "Так, я тренувався і грав в 2016 році в футбол на тимчасово-окупованих територіях, у вихідні, як і всі. Аматорський рівень, аматорські турніри. Не чемпіонат", – заявив Барков.

      Ситуацію прокоментував і президент "Олімпіка" Владислав Гельзін. Однак у коментарі SportArena він заявив, що вперше чує про цю ситуацію, і "він, по-моєму, взагалі не виїжджав туди, якщо я не помиляюся. Він весь час при клубі був. Вперше від вас чую про це. У нас про це навіть чуток не було".

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      То вже згодом у коментарі Depo Гельзін заявив, що слід розібратися у цій ситуації.

      "Коли повернеться, то будемо спілкуватися і з'ясовувати чи це правда, чи це якась хрінь. Для мене взагалі незрозуміла ця ситуація", – відповів президент клубу.

      Варто зауважити, що це не перший скандал, який цього тижня виник навколо "Олімпіка". Напередодні було опубліковано інтерв’ю новачка клубу Олексія Гая з доволі провокативними висловлюваннями щодо війни на Донбасі.

      Теги: Спорт Футбол Війна на Донбасі ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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