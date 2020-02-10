Скандал навколо перепоховання спецагента НКВС: Росія хоче викупити в України останки Кузнєцова

Російські пропагандисти розпалюють скандал довкола останків спецагента НКВС Миколи Кузнєцова. Він похований у Львові на Пагорбі Слави, однак нещодавно його родичі вирішили: Кузнєцов має знайти вічний спокій у Єкатеринбурзі.

Львівська міська рада відхилила прохання росіян, там вирішили зачекати на рішення МЗС України та СБУ.

Більше деталей: Львів відмовився віддавати Росії останки спецагента НКВС Кузнєцова: деталі інциденту

"Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб у цьому питанні була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави", – заявив, зокрема, мер Львова Андрій Садовий.

Ці слова російські пропагандисти у звичній для них манері перекрутили та вибухнули заявами про цинічних українців та "бізнес на історичній пам’яті".

Окрім того, у Росії можуть організувати збір коштів, щоб викупити останки "героя Радянського Союзу". Про це заявив "єдинорос", депутат російської Держдуми Олександр Хінштейн.

Багато разів сьогоднішня влада України заявляла, що Кузнєцов та інші співробітники НКВС – не герої, а вороги свого народу. Пам'ятник йому знесений, вулиці, які раніше мали його ім'я – перейменовані на честь нових героїв, в бою з якими і віддав своє життя відважний радянський розвідник. Україна краде не лише пам’ять про війну, але й останки героїв,

– заявив він.

Він додав: російська сторона готова організувати перевезення праху або у Єкатеринбург, або у місто, де народився Кузнєцов.

Що ще відомо про ситуацію з перепохованням Кузнєцова:

Наразі його останки поховані на Пагорбі Слави у Львові.

Листи з проханням перепоховання Кузнєцова у Широкорєчєнському військово-меморіальному комплексі Єкатеринбурга почали надходити ще на початку 2000-их. Тоді прийшов лист від ветеранів Єкатеринбурга з відповідним проханням. Комісія з військових поховань їм відмовила.

У 2018 прохання знову почали надходити: щоправда, тепер від родини військового та російського губернатора.

Розглянути питання про передачу останків радянського військового Львівську міську раду зобов’язав адміністративний суд.

Місто неодноразово зверталося у Львівське відділення СБУ, були різні відповіді, та в останній написано, що вони теж вважають, – це питання держави.

Позиція мера Львова Садового у цій ситуації така: "Поки наші хлопці у полоні, ми не маємо морального права це питання розглядати. Російська Федерація верне нам наших хлопців, які є в полоні, тоді ми будемо це питання розглядати".

Довідка: Микола Кузнєцов – це радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який, за однією із версій, загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині під час спецоперації. Він начебто був одягнений у німецьку форму, а після затримання упівцями підірвав себе гранатою. За іншою версією – загинув у бою.