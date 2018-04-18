Скандал навколо резонансної статті "Нового времени": позов на 1 мільйон євро та справа від СБУ

Розслідування видання "Новое время" про махінації під час закупівлі військової техніки, набирає обертів. Справою зацікавилися в СБУ, а польська фірма вирішила подати до суду на редакцію та автора матеріалу. У той же час редакція передала матеріали НАБУ.

Нагадаємо, у розслідуванні "НВ" мова йде про те, що глава комітету з питань національної безпеки та оборони та екс-глава держхолдингу "Укроборонпром" Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський причетні до махінацій із закупівлями та продажами в військово-промисловому комплексі.

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Після публікації цього розслідування, за словами головного редактора "НВ" Віталія Сича, до нього прийшли адвокати Пашинського, які почали вимагати опублікувати спростування цієї статті, обіцявши "рвать".

Сам Пашинський опублікував своє бачення цієї ситуації у своєму блозі. Саме цей текст вимагалося опублікувати у журналі "НВ" з вибаченням від редакції.

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Згодом розгляд цього питання винесли на обговорення комітету з нацбезпеки та оборони Верховної Ради. Того самого, який очолює Пашинський. Віталій Сич заявив, що журналісти не підуть на це засідання, а всі документи у цій справі передали до НАБУ.

Якщо чесно, ми не думаємо, що Сергій Пашинський може розслідувати Сергія Пашинського. Крім того, ми не хочемо, щоб доступ фігурантів статті до документів якимось чином пролив світло на те, хто є джерелами цього матеріалу,

– заявив Віталій Сич.

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Тепер же СБУ перевірить статтю на предмет вмісту державної таємниці, заявив заступник глави СБУ Віталій Маліков під час засідання парламентського комітету, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час, відповідаючи на питання члена комітету, народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Івана Винника, чи будуть підстави внести відомості в ЄРДР та розслідувати як диверсію публікацію даного матеріалу, якщо іноземні партнери відмовляться надалі виконувати контракт і поставляти в Україну БМП, заступник голови СБУ сказав: "Якщо буде така ситуація, тобто такі підстави. Передчасно зараз давати кваліфікацію".

Окрім того, польська компанія Wtorplast, що фігурує у скандальній статті, має намір подати позови до суду проти видання та автора матеріалу. Компанія оцінює завдану їй шкоду в зв'язку з публікацією мінімум в 1 мільйон євро. Про це заявив адвокат Олексій Шевчук, уповноважений представляти позицію Wtorplast.

"Це вкрай резонансна ситуація, тому що це перший випадок, коли українське видання завдало шкоди міжнародній компанії", – заявив адвокат.

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Він розповів, що після публікації статті в "Новому времени" міжнародні контрагенти звернулися до компанії Wtorplast з проханням пояснити репутаційні ризики інформаційного скандалу.

"Дана техніка закуповувалася за ціною не 20 і не 25 тисяч доларів. І ніколи не закуповувалася за цією ціною. Значно вище – перше. Друге – дана техніка не є і не була металобрухтом, як зазначено в статті. Головні вузли виробництва 2016-2017 років. І третє – теза видання про те, що це є корупційною схемою, ніколи не може стосуватися компанії Wtorplast, тому що вона звітує міжнародним рейтинговим агентствам, міжнародному аудиту і жодного разу не була замішана в будь-якому корупційному скандалі", – пояснив адвокат.

Сам Сергій Пашинський після публікації цієї статті заявив, що ініціював підготовку змін до законодавства, які передбачають відповідальність, в тому числі кримінальну, за поширення неправдивої інформації, яка підриває обороноздатність України.