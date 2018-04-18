Скандал навколо резонансної статті "Нового времени": звідки взялися БМП

У державі, яка воює, чиновники спекулюють на закупівлі бойової техніки. Сьогодні профільний комітет Верховної Ради розглядав схему, описану журналістами видання "Новое время" по закупівлі польських бойових машин піхоти (БМП). В ній фігурують керівники Міноборони та народний депутат Сергій Пашинський, який є головою цього комітету. Їм закидають розкрадання 36 мільйонів доларів з бюджету.

Скандальні БМП-1ак, придбані у польської компанії, вироблені ще у Чехословаччині у 70-х роках минулого століття. Сьогодні вони на озброєнні 14-ї бригади, активно використовуються на навчаннях та готуються до відправлення на Схід.



"За цей час машини пройшли близько 500 кілометрів, нарікань з боку екіпажів не було ніяких", – зазначив начальник відділу логістики штабу оперативного командування "Захід" Валерій Жучко.

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Та перед цим БМП пройшли довгий шлях з Чехії до польської компанії "Вторпласт". Ті відділяли від машини бойовий модуль та продавали "Укроборонпрому" за ціною 99 тисяч доларів за основну частину та 66 за бойову. Потім державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" збирав БМП, встановлював на них систему димового захисту, вітчизняну систему зв'язку, прилади нічного бачення та акумулятори. І продавали їх в ЗСУ.



Та й до якості цих автомобілів у публікації питань не було. Цікавила вартість. Адже, за версією журналістів, "Житомирський бронетанковий завод" брав за модернізацію 40 тисяч доларів. Хоча поляки продавали техніку за 20-25 тисяч.

Іншими словами, держава переплатила за партію в 200 одиниць 36 мільйонів доларів. А очолював схему нардеп Сергій Пашинський. У зв'язку з цим останній, як голова парламентського комітету нацбезпеки та оборони, запросив усіх учасників історії аби розібратися в ній.

Чи відповідає дійсності інформація що ці БМП польською компанією були куплені за ціною 20-25 тисяч євро і перепродані в Україну за 169? Категорично ні,

– зазначив Сергій Пашинський.

Представник польської компанії "Вторпласт", які погрозилися що подаватимуться до суду на журналістів, за репутаційні збитки.



На засідання не прийшли запрошені головний редактор видання, директор НАБУ. Та прибув заступник міністра оборони Ігор Павловський та представник "Укроборонпрому". І вони в один голос запевнили, що вартість модернізації в Житомирі вартувала дешевше –169 тисяч доларів.



І хоча учасники процесу довго озвучували різні цифри, документів, як було обіцяно журналістам вони не показали. Сергій Пашинський та польська компанія подали до суду на видання "Новое Время". Натомість головний редактор журналу учора передав усі матеріал до НАБУ. І зараз детективи вивчають цю справу.

До слова, розслідування видання "Новое время" про махінації під час закупівлі військової техніки, набирає обертів. Справою зацікавилися в СБУ, а польська фірма вирішила подати до суду на редакцію та автора матеріалу. У той же час редакція передала матеріали НАБУ.