20:58
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скандал навколо резонансної статті "Нового времени": звідки взялися БМП

293 Читать новость на русском

У державі, яка воює, чиновники спекулюють на закупівлі бойової техніки. Сьогодні профільний комітет Верховної Ради розглядав схему, описану журналістами видання "Новое время" по закупівлі польських бойових машин піхоти (БМП). В ній фігурують керівники Міноборони та народний депутат Сергій Пашинський, який є головою цього комітету. Їм закидають розкрадання 36 мільйонів доларів з бюджету.

Скандальні БМП-1ак, придбані у польської компанії, вироблені ще у Чехословаччині у 70-х роках минулого століття. Сьогодні вони на озброєнні 14-ї бригади, активно використовуються на навчаннях та готуються до відправлення на Схід.

"За цей час машини пройшли близько 500 кілометрів, нарікань з боку екіпажів не було ніяких", – зазначив начальник відділу логістики штабу оперативного командування "Захід" Валерій Жучко.

Читайте також: Журналісти викрили масштабні корупційні схеми Міноборони: редактор "НВ" Сич розповів деталі

Та перед цим БМП пройшли довгий шлях з Чехії до польської компанії "Вторпласт". Ті відділяли від машини бойовий модуль та продавали "Укроборонпрому" за ціною 99 тисяч доларів за основну частину та 66 за бойову. Потім державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" збирав БМП, встановлював на них систему димового захисту, вітчизняну систему зв'язку, прилади нічного бачення та акумулятори. І продавали їх в ЗСУ.

Та й до якості цих автомобілів у публікації питань не було. Цікавила вартість. Адже, за версією журналістів, "Житомирський бронетанковий завод" брав за модернізацію 40 тисяч доларів. Хоча поляки продавали техніку за 20-25 тисяч.

Іншими словами, держава переплатила за партію в 200 одиниць 36 мільйонів доларів. А очолював схему нардеп Сергій Пашинський. У зв'язку з цим останній, як голова парламентського комітету нацбезпеки та оборони, запросив усіх учасників історії аби розібратися в ній.

Чи відповідає дійсності інформація що ці БМП польською компанією були куплені за ціною 20-25 тисяч євро і перепродані в Україну за 169? Категорично ні,
– зазначив Сергій Пашинський.

Представник польської компанії "Вторпласт", які погрозилися що подаватимуться до суду на журналістів, за репутаційні збитки.

На засідання не прийшли запрошені головний редактор видання, директор НАБУ. Та прибув заступник міністра оборони Ігор Павловський та представник "Укроборонпрому". І вони в один голос запевнили, що вартість модернізації в Житомирі вартувала дешевше –169 тисяч доларів.

І хоча учасники процесу довго озвучували різні цифри, документів, як було обіцяно журналістам вони не показали. Сергій Пашинський та польська компанія подали до суду на видання "Новое Время". Натомість головний редактор журналу учора передав усі матеріал до НАБУ. І зараз детективи вивчають цю справу.

До слова, розслідування видання "Новое время" про махінації під час закупівлі військової техніки, набирає обертів. Справою зацікавилися в СБУ, а польська фірма вирішила подати до суду на редакцію та автора матеріалу. У той же час редакція передала матеріали НАБУ.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України журналісти Міністерство оборони України Сергій Пашинський Укроборонпром Скандал Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
сьогодні, 20:00 Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
Олександра Дрік 715
До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
сьогодні, 19:01 До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
Катерина Петренко 1021
Империя зла: как образ Кремля-
сьогодні, 18:00 Империя зла: как образ Кремля-"плохиша" играет на руку Украине
Павло Казарін 358
Почему Украине необходима военная доктрина
сьогодні, 16:58 Почему Украине необходима военная доктрина
Юрій Бутусов 505
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 2784
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук