Скандал навколо російського громадянства українського тренера: пояснення міністерства

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби Сергія Андрєєва. Однак після цього у ЗМІ була опублікована інформація про російське громадянство тренера.

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Окрім того, скандалу цій ситуації додало й те, що експертна комісія Міністерства молоді та спорту України вибрала наставником збірної країни з вільної боротьби 5-разового чемпіона Європи Олександра Захарука, а керманичем "греко-римської" команди – Артура Дзігасова, який з двох останніх першостей світу привіз чотири медалі. Однак міністр молоді та спорту Ігор Жданов не тільки проігнорував рішення комісії, але й скасував його, призначивши головним тренером "вільників" Григорія Данька, а "класиків" – Сергія Андрєєва. Незважаючи на те, що при голосуванні перший програв Захаруку "з рахунком" 2:14, другий поступився Дзігасову – 5:11.

Однак у Міністерстві молоді та спорту України заявили, що вони отримали завірену Сергієм Андреєвим особисто, згідно оригіналу, копію паспорта громадянина України.

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"Відзначимо, що Сергій Андреєв, є уродженцем АР Крим та неодноразово публічно виступав проти окупації півострова країною-агресором РФ. За наявними в Міністерства документами, Сергій Андрєєв фактично проживає в місті Києві та стоїть на обліку як внутрішньо-переміщена особа. Також згідно роз’яснень Державної міграційної служби України, відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" – примусове автоматичне набуття громадянами України з тимчасово-окупованих територій громадянства Російської Федерації – не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України", – йдеться в заяві Мінспорту.

Водночас Міністерство молоді та спорту офіційно звернулося до Служби безпеки України із запитом щодо перевірки озвученої в ЗМІ інформації про наявність російського громадянства у вказаної особи.

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