18:46
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Скандал навколо російського громадянства українського тренера: пояснення міністерства

      399 Читать новость на русском
      Греко-римська боротьба
      Греко-римська боротьба

      Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби Сергія Андрєєва. Однак після цього у ЗМІ була опублікована інформація про російське громадянство тренера.

      Читайте також: Головним тренером збірної України з греко-римської боротьби став росіянин

      Окрім того, скандалу цій ситуації додало й те, що експертна комісія Міністерства молоді та спорту України вибрала наставником збірної країни з вільної боротьби 5-разового чемпіона Європи Олександра Захарука, а керманичем "греко-римської" команди – Артура Дзігасова, який з двох останніх першостей світу привіз чотири медалі. Однак міністр молоді та спорту Ігор Жданов не тільки проігнорував рішення комісії, але й скасував його, призначивши головним тренером "вільників" Григорія Данька, а "класиків" – Сергія Андрєєва. Незважаючи на те, що при голосуванні перший програв Захаруку "з рахунком" 2:14, другий поступився Дзігасову – 5:11.

      Однак у Міністерстві молоді та спорту України заявили, що вони отримали завірену Сергієм Андреєвим особисто, згідно оригіналу, копію паспорта громадянина України.

      Читайте також: Крик душі: гучний SOS української боротьби

      "Відзначимо, що Сергій Андреєв, є уродженцем АР Крим та неодноразово публічно виступав проти окупації півострова країною-агресором РФ. За наявними в Міністерства документами, Сергій Андрєєв фактично проживає в місті Києві та стоїть на обліку як внутрішньо-переміщена особа. Також згідно роз’яснень Державної міграційної служби України, відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" – примусове автоматичне набуття громадянами України з тимчасово-окупованих територій громадянства Російської Федерації – не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України", – йдеться в заяві Мінспорту.

      Водночас Міністерство молоді та спорту офіційно звернулося до Служби безпеки України із запитом щодо перевірки озвученої в ЗМІ інформації про наявність російського громадянства у вказаної особи.

      Читайте також:  Жан Беленюк жорстко розкритикував Міністра молоді та спорту України

      Теги: Спорт вільна боротьба Міністерство молоді та спорту
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      Моурінью переманює хавбека "Реала"
       14 лютого 2014 , 12:12
      Донецьке дербі та, мабуть, останній шанс для "Карпат". 24 тур УПЛ. Анонс матчів суботи
       16 травня 2015 , 11:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук