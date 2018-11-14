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      Скандал навколо Семочка триває: силовик подав до суду на 24 канал та "Наші гроші"

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      Семочко подав до суду на 24 канал та "Наші гроші"
      Семочко подав до суду на 24 канал та "Наші гроші" / 24 канал

      Фігурант журналістського розслідування програми "Наші гроші" про майно та російські паспорти членів родини, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду на ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс", тобто 24 каналу, та ведучого програми "Наші гроші" Дениса Бігуса.

      Про це повідомив сайт Bihus.Info з посиланням на державний портал Судова влада.

      Читайте також: Вигадки та маніпуляції: скільки разів збрехав одіозний Семочко в скандальному інтерв'ю

      Позов Семочка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування начебто недостовірної інформації також стосується автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової. Яку саме інформацію позивач хоче спростувати – наразі не відомо. Слухатися справа буде в Голосіївському суді Києва суддею Олександрою Колдіною, яку призначено системою авторозподілу.

      Семочко

      Юристи проекту "Тисни" від Bihus.Info вважають, що позов Семочка може бути розцінений як спроба тиску на журналістів. Після виходу в ефір журналістського розслідування НАБУ зареєструвало провадження за підозрою Семочка в можливому незаконному збагаченні, а СБУ відповідно – за підозрою у можливій держзраді. Семочко вирішив подати позов, не чекаючи результатів офіційних розслідувань.

      Нагадаємо, у розслідуванні йшла мова про колишнього посадовця СБУ і чинного працівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, який у часи перебування на чолі економічної контррозвідки СБУ втручався у закупівлі ліків для діалізу. А втручання ці спричинили зупинку закупівель і нестачу препаратів, через що померло дві сотні людей. 

      Відео програми "Наші гроші" з розслідуванням щодо Сергія Семочка:

      До того ж, управління Семочка збирало з фармдистриб'юторів данину від 100 тисяч доларів на рік, щоб СБУ не втручалося у бізнес. Коли ж один з постачальників відмовився платити – тоді, за його словами, СБУ почало тиснути шляхом відкриття кримінальних проваджень.

      Окрім того, журналістам вдалося вирахувати родину Семочка і виявити, що за останні три роки її члени скупили три маєтки в Козині загальною вартістю у вісім мільйонів доларів, чого не могли дозволити офіційні доходи членів родини. А ще виявилося, що родина новоспеченого розвідника має російські паспорти і часто буває на території анексованого Криму.

      Хто такий Сергій Семочко?Екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки, екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. З липня 2018 року обіймає посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

      Як розгорталися події навколо розслідування про Семочка:
      Теги: Новини України Гроші Корупція Розслідування НАБУ СБУ САП Судді Скандал
      Джерело: 24 Канал
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