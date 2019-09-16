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      Скандал навколо Центрального мосту Дніпра: заступника Філатова оголосили в розшук

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      Відремонтований Центральний міст Дніпра
      Відремонтований Центральний міст Дніпра / Інформатор

      Скандал довкола ремонту Центрального мосту у Дніпрі, щодо якого сперечалися президент Зеленський і мер Дніпра Філатов, набирає обертів. Днями у мерії Дніпра проходили масштабні обшуки, які увінчалися врученням підозр близькому оточенню міського голови та чиновникам, що займалися організацією ремонтних робіт.

      Річ у тім, що правоохоронці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів під час капремонту переправи. За версією слідства, лише на махінаціях з бетоном підопічні Філатова та підрядники вкрали майже 30 мільйонів гривень.

      До теми: Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова

      Деяким фігурантам гучної справи вже навіть обрали запобіжний захід. Так, засновника товариства-підрядника, що здійснювало ремонтні роботи, Михайла Беккера, суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 40 мільйонів гривень. Іншого підозрюваного, начальника дільниці Микиту Заволіка арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень.

      Ще 5 підозрюваних оголосили у розшук через переховування від слідства. Серед них – троє високопосадовців мерії Дніпра. Зокрема, заступник Бориса Філатова – Михайло Лисенко.

      Дніпро заступник мера заступник Філатова Новий міст
      Оголошений у розшук заступник мера Дніпра – Михайло Лисенко/ фото з соцмереж

      Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі?

      Його відкрили у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожували безпеці пішоходів.. Крім того, "зносилися" й огородженнях, й опори освітлення, а також – гідроізоляція, стійки опор і фундамент.

      У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості переробили електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.

      Попри те, що міст відкрили ще 7 вересня, в експлуатацію його так і не здали через значні порушення під час ремонту.

      Саме через цей міст президент Зеленський уклав з мером Дніпра Борисом Філатовим парі. Гарант навідався до Дніпра ще раз 14 вересня. Він проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. На думку Зеленського, якість ремонту переправи ще треба перевірити.

      Своєю чергою, через ймовірне розкрадання коштів під час капітального ремонту переправи прокуратура відкрила кримінальне провадження. 

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      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Новини Дніпра Борис Філатов Судді
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