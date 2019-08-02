Скандал навколо знищеної мозаїки у Львові: на скільки оштрафували забудовника

За знищення історичної мозаїки на фасаді магазину "Океан", будівлю якого реконструють у Львові, забудовнику виписали штраф і заборонили продовжувати будівельні роботи.

Інспекція ДАБК (Державна Архітектурно-будівельна інспекція) у Львові під час перевірки виявила порушення на об'єкті реконструкції будівлі магазину "Океан", інформує прес-служба Львівської міськради.

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За результатами інспекції було виявлено порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності. Забудовник не дотримався затвердженої проектної документації при виконанні будівельних робіт, самовільно демонтувавши стіну з елементами мозаїчного фасаду, яка мала бути збережена.

Йдеться про знищення відомої мозаїки із зображенням геометричних риб та хвиль за ескізом художника Володимира Патика. Цей малюнок прикрашав фасад магазину "Океан" понад 30 років.

Як виглядає знищена стіна з мозаїкою: фото (Facebook/Зручне місто)

Як покарають забудовника? Порушнику загрожує штраф у розмірі 45 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З 1 липня 2019 прожитковий мінімум в Україні становить 2007 гривень. Відтак забудовнику доведеться сплатити штраф у розмірі 90 315 гривень.

Окрім цього, замовнику та генпідряднику будівництва видали приписи про зупинення будівельних робіт, доки вони не усунуть виявлені порушення.

Що відомо про забудовника? Над реконструкцією рибного магазину "Океан" на вулиці Володимира Великого у Львові, який був збудований у 1982 році працює ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп".