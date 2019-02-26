Скандал про корупційні схеми в "Укроборонпромі": на журналістів-розслідувачів подадуть до суду

Син першого заступника РНБО Олега Гладковського Ігор через суд вимагатиме у журналістів Bihus.info спростувати інформацію про його причетність до корупції в оборонному секторі. Так само до суду збирається звернутися його батько і представники держконцерну "Укроборонпром".

24 канал писав про те, що розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

Так, подати на журналістів до суду збираються Ігор та Олег Гладковські і концерн "Укроборонпром".

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"Обвинувачення щодо мене – безпідставні, а так звана "переписка" – фейкова", – прокоментував свою причетність до резонансної справи Ігор Гладковський у коментарі "Інтерфакс".

Він також уточнив, що у його позові до суду не буде матеріальних претензій, він вимагатиме лише офіційного спростування інформації.

Наскільки мені відомо, "Укроборонпром" і Олег Гладковський судитимуться проти журналістів. Щоб вони або вибачилися, або навели докази, які неможливо спростувати. А то складається дивна ситуація. Як тільки ми почали говорити про розкрадання в армії у попередніх роках, відразу з'являється якась історія з 2015 року і скидається перед виборами,

– розповіла представниця президента у парламенті Ірина Луценко.

Зазначимо також, що Олег Гладковський 26 лютого попросив тимчасово припинити його повноваження першого секретаря РНБО.

Які схеми розкрадання грошей з оборонного бюджету розкрили журналісти?Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему за участю "Укроборонпрому". Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. За даними журналістів, головні учасники схеми такі:



• Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.

• Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.

• Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

• Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром.

• Петро Порошенко – Президент України.

Розслідування масштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео