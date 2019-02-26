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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скандал про корупційні схеми в "Укроборонпромі": на журналістів-розслідувачів подадуть до суду

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      Ігор Гладковський
      Ігор Гладковський / фото з відкритих джерел

      Син першого заступника РНБО Олега Гладковського Ігор через суд вимагатиме у журналістів Bihus.info спростувати інформацію про його причетність до корупції в оборонному секторі. Так само до суду збирається звернутися його батько і представники держконцерну "Укроборонпром".

      24 канал писав про те, що розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Так, подати на журналістів до суду збираються Ігор та Олег Гладковські і концерн "Укроборонпром".

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      "Обвинувачення щодо мене – безпідставні, а так звана "переписка" – фейкова", – прокоментував свою причетність до резонансної справи Ігор Гладковський у коментарі "Інтерфакс".

      Він також уточнив, що у його позові до суду не буде матеріальних претензій, він вимагатиме лише офіційного спростування інформації.

      Наскільки мені відомо, "Укроборонпром" і Олег Гладковський судитимуться проти журналістів. Щоб вони або вибачилися, або навели докази, які неможливо спростувати. А то складається дивна ситуація. Як тільки ми почали говорити про розкрадання в армії у попередніх роках, відразу з'являється якась історія з 2015 року і скидається перед виборами,
      – розповіла представниця президента у парламенті Ірина Луценко.

      Зазначимо також, що Олег Гладковський 26 лютого попросив тимчасово припинити його повноваження першого секретаря РНБО.

      Які схеми розкрадання грошей з оборонного бюджету розкрили журналісти?Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему за участю "Укроборонпрому". Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. За даними журналістів, головні учасники схеми такі:

      • Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.
      • Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.
      • Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.
      • Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.
      • Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром.
      • Петро Порошенко – Президент України.

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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Новини політики Журналісти Розслідування Судді
      Джерело: 24 Канал
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