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      Скандал триває: ЗМІ з’ясували, що Трамп шукав докази втручання України у вибори в США

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      Трамп намагався знайти докази втручання України у вибори в США, – NYT
      Трамп намагався знайти докази втручання України у вибори в США, – NYT / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році.

      Трамп намагався знайти докази того, що втручання пов’язане з Україною, навіть попри висновки розслідування, пише New York Times.

      Це цікаво: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж

      Так, розвідувальні служби і Міністерство юстиції з’ясувало, що відповідає за втручання у вибори президента США у 2016 роціРосія. Окрім того, американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

      Видання зазначає, що Трамп та Джуліані проводили щодо України політику, яка відрізнялася від офіційного курсу США. Лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

      Натомість Джуліані був переконаний, що матеріали про Манафорта були підроблені та поширені критиками Трампа, щоб саботувати його виборчу кампанію. Згодом їх використовували нібито для стимулювання розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

      Автори матеріалу нагадали, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським рекомендував йому співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

      Окрім того, адвокат американського президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані запевнив, що володіє безпрецедентними доказами впливу України на вибори президента США у 2016 році.

      Коротко про скандал навколо розмови Трампа та ЗеленськогоУ липні 2019 року під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      Річ у тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона вказує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу. Також читайте повний текст скарги на главу Білого дому українською– переклад 24 каналу.

      blog_ava
      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж
      сьогодні
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      Теги: Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Новини політики Вибори у США
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