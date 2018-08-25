Скандал у Дніпрі: медики відмовилися надати допомогу закривавленому чоловіку

У Дніпрі медики відмовилися оглядати закривавленого чоловіка, тому що він не проживав у районі медичного закладу та не був у ньому зареєстрованим. Деяку допомогу медики лише надали після скандалу, щоправда навіть не мали необхідних лікарських засобів.

Про це сповістила військовий лікар і водночас волонтер Олена Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Приїхала я за мамою до травматологічного відділення обласної лікарні, що на вулиці Космічній у Дніпрі. Сиджу в машині та чекаю. Підлітає джип, з нього виходять два чоловіки – один повністю є закривавленим. 10 хвилин вони блукали лікарнею в пошуках допомоги. Скрізь відмовляли з фразою – ви не належите до нашої лікарні та району. Закривавлений чоловік вийшов, опустивши голову, та від безнадії поплив на підлогу, обпершись на автомобіль", – зазначила медик.

За її словами, побачивши це, вона схопила аптечку та підбігла до чоловіка.

"У потерпілого на руці було затягнуто пояс. Руку було розірвано, кров йшла, шматки м'яса просто сповзали з тіла. Друг потерпілого просив про допомогу, не розуміючи "як це лікарі відмовили?" Перев'язала, зупинила кров, і після того, як ми спричинили розголос, вийшли лікарі. Недбало невимушеною ходою вийшли молоді дівчатка. Неохоче підійшли до мужика зі словами "Що трапилося?.." А потім сказали, що у них немає медикаментів", – переконує Олена Мосійчук.

Водночас вона додає, що лікарі запитували, чи в неї є, зокрема, катетер, фізичний розчин, знеболювальні препарати.

"Я, звичайно, все, що було, дала, адже всі ми знаємо поняття "золота година". А пройшло вже сорок хвилин. Спостерігаючи, як ці "лікарі" 15хвилин не могли поставити крапельницю лежачі людині, я була в шоці. Двадцять хвилин просили забрати у "швидку". Поки матом не почали спілкуватися, лікарі й пальцем не хотіли ворушити. Ось так люди вмирають під дверима лікарень. І не важливо, на джипі ти приїхав, як цей чоловік, або простий бідняк", – зауважила жінка.

Також волонтер додала, що поранення потерпілий отримав внаслідок необережного користування болгаркою, та оприлюднила відповідні фото (18+) з лікарні.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що у Харкові у відділенні "ОХМАТДИТу" медсестра прийшла на роботу у стані алкогольного сп’яніння та поводилися дуже дивно з дітьми: лаялася в палаті, а потім одну з дівчат поволокла силоміць мити голову.