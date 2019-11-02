Скандал у Кувейті: рабовласники продавали людей в Instagram – відео
У Кувейті работорговці через Instagram та інші додатки від Google і Apple розміщували оголошення про продаж людей.
Работорговці продавали жінок у якості домашньої прислуги за допомогою хештегів, наприклад, maids for sale (з англійської – служниці на продаж). Про це повідомляє ВВС.
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Після публікації розслідування, влада Кувейту вимагала видалити ці акаунти, а також змусила работорговців підписати юридичне зобов'язання не займатися торгівлею людьми.
У соцмережі Instagram вже заявили, що видалили усі оголошення про продаж рабів і пообіцяли запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Фактично це онлайн-ринок рабської сили. І якщо Google, Apple, Facebook та інші компанії поширюють ці додатки, їх варто лід притягнути до відповідальності,
– заявила спецпредставниця ООН з сучасних форм рабства Урміла Бхула.
Відзначимо, що 9 з 10 домогосподарств Кувейту користуються послугами домробітниць. Вони приїжджають у країни Перської затоки з найбідніших куточків планети, сподіваючись заробити достатньо, щоб відправляти гроші сім'ям на батьківщину.
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Дивіться відео розслідування журналістів про продаж рабів у Кувейті
Що відомо про трудове рабство у світі та Україні?Торгівля людьми – це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже увесь світ. За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон осіб у всьому світі стали жертвами примусової праці.
Україна є і країною призначення, і країною транзиту, і країною походження саме торгівлі людьми. Всього за весь час незалежності України 230 тисяч громадян ставали жертвами торгівлі людьми. Половина з них – жертви трудової експлуатації. Інші – були залучені у сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.