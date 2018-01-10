Скандал у Львівській опері: соліст балету пояснив, як він став "сепаратистом"

Микола Санжаревський, один із провідних солістів Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, арт-директор та вчитель Львівської школи академічного та сучасного балету, переконує, що всі обвинувачення на його адресу щодо підтримки терористів Донбасу не відповідають дійсності.

Про це він заявив у коментарі Zaxid.net.

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"Річ у тому, що доступ до сторінки у VK було втрачено ще у 2014 році, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015-му або 2016-му СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень, і моєї причетності до протиправних дій не виявили, – підкреслив соліст Львівської опери.

За його словами, судячи з повторного резонансного звинувачення, я змушений буду запросити нову перевірку.

"Такі звинувачення можуть знищити все, що я та моя команда створили, та назавжди сплюндрувати моє ім'я. У зв'язку з цим прошу дочекатися мого повернення та походу до інстанцій!", – додає Санжаревський.

На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що намагався сконтактуватися з журналісткою Оленою Добровольською, з матеріалу якої розпочався резонанс щодо його особи, однак та на зв'язок не виходить.

До слова, на офіційному сайті Львівської Опери 10 січня з'явилось повідомлення про те, що керівництво театру вже звернулося до УСБУ у Львівській області через цю ситуацію.

"З метою перевірки наведених у ЗМІ фактів дирекція Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької звернулася з офіційним запитом до Управління Служби безпеки України у Львівській області. Щодо цього факту проводиться також внутрішнє розслідування", – зауважили у театрі.

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Крім того, речник УСБУ у Львівській області Олег Александров підтвердив ZAXID.NET інформацію про те, що у 2015 році стосовно Санжаревського проводили перевірку та винесли йому офіційне застереження від подібних дій.

"Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби порушувати проти Миколи Санжаревського кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження від подібних дій. Щодо скандалу, який розгорівся напередодні, діяльність Миколи Санжаревського обов’язково перевіримо", – розповів прес-офіцер спецслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Микола Санжаревський від початку війни на Донбасі активно підтримує так звані "ДНР" і "ЛНР", поширюючи інформацію, яка може розцінюватися як посягання на територіальну цілісність України. Зокрема, про це свідчать його дописи у соцмережах. Найпершою про антиукраїнські погляди артиста повідомила журналістка Олена Добровольська.