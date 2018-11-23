Скандал у львівському ліцеї: батьки не пускають дітей на уроки через однокласника-хулігана

25 дітей у Львові не ходять до школи через одного маленького хулігана: хлопчик лише у першому класі, а вже допік однокласникам так, що їхні батьки поставили ультиматум – або того відрахують, або їхні діти на навчання не з'являтимуться. Кажуть, не раз зверталися до мами проблемної дитини, однак та на скарги не зважала.

Хлопець виливав у суп компот, обстригав дівчаткам волосся, навіть пісяв на однокласника. І це далеко не все, що накоїв першокласник у ліцеї імені Івана Пулюя.

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Батьки дітей, які вчаться разом із хлопчиком в одному класі, вирішили діяти радикально: уже три дні 25 учнів не приходять на навчання.

Ми попереджали багато разів. Хлопчик побив не одного однокласника. У мого хлопчика забирав гроші. У класі могла якась річ зникнути – чи то іграшка, чи то їжа, то солодощі,

– розповіла мати одного із першокласників Тетяна.

Найбільше обурила батьків не поведінка дитини, а те, що мама хулігана не реагувала на скарги. Директорка школи розповіла, що молода жінка виховує сина сама, працює на кількох роботах.



Уже три дні 25 учнів не приходять на навчання

Після тривалих розмов мама хлопчика погодилась на допомогу фахівця. Тепер разом із вчителем у класі завжди буде присутній шкільний психолог.

Важливо дитину навчити не тільки тому, як у школі реагувати конструктивно, але так само і вдома, і коли з друзями бавиться. Інакше з емоціями йому важко справитися. Коли він щось хоче, то діє імпульсивно,

– пояснила шкільний психолог Ірина Синицька.

Та попри нестерпну поведінку, кажуть вчителі, дитина розумна та обдарована. До нього лише треба знайти правильний підхід. "Ми будемо звертатися до клінічного психолога, будемо просити допомоги і підтримки у психотерапевта, будемо пропонувати індивідуальну форму навчання", – наголосила директор ліцею Ірина Хміль.



Хлопець зізнався, що в школі йому просто нудно – тому і бешкетує

Вже в понеділок усі учні цього класу мають повернутись на навчання. Поки журналісти 24 каналу знімали сюжет, хлопчик з усіх сил намагався бути слухняним. Зізнався, що в школі йому просто нудно – тому і бешкетує.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав про інший скандал у одній із шкіл Львова: учням запропонували купити щоденники, у ціну яких входить страховий поліс. Вартість такого щоденника – 25 гривень, та ситуація обурила батьків не через гроші, а через сумнівність усієї "схеми".

