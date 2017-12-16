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Скандал у Львові: замість бензину машини на заправці заправили водою

15:25, сьогодні 500 Читать новость на русском
У Львові авто заправляли водою замість бензину
У Львові авто заправляли водою замість бензину / Ілюстрація

У Львові одна із заправок мережі "ОККО" замість бензину заправляла автомобілі водою.

Інцидент трапився на АЗС за адресою вулиця Джорджа Вашингтона, 8.

У компанії визнали помилку, про прикрий випадок повідомила прес-служба "ОККО", пише ZAXID.NET.

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У мережі популярних АЗС виправдовуються, що вода у резервуар із бензином марки А95 потрапила випадково.

Щонайменше 8 водіїв звернулись зі скаргами на пальне.

В "ОККО" запевняють, що усім клієнтам, які заправлялись у них 14 грудня цим паливом, готові відшкодувати збитки.

Один з постраждалих водіїв Юрій Овдійчук поділився в мережі фото неякісного бензину, яке після заправки на АЗС, був змушений злити з баку свого автомобіля.

Львів'янин каже, що вже за 500 метрів після заправки його машина заглохла.

Львів заправка бензин вода

У Львові авто заправляли водою замість бензину

Теги: Новини України Новини Львова Пальне Скандал
Джерело: 24 Канал
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