Скандал у Польщі через тризуб на авто: з’явилась жорстка реакція В’ятровича

Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович вважає блюзнірством притягнення до кримінальної відповідальності українця у Польщі через наліпку на автомобілі з тризубом України.

Про це повідомляє УНН.

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Так, В'ятрович наголосив, що політичні зміни призводять до пошуків польськими політиками моментів, які радше сварять українців з поляками.

Звинувачувати людину у злочині за наявність державного герба України на автомобілі, мені здається, що це є просто блюзнірством,

– сказав В’ятрович.

За словами голови Інституту нацпам’яті, навіть коли суперечок немає, "польські політики намагаються їх спровокувати".

Нагадаємо, поліція Перемишля почала розслідування проти викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького. Польським правоохоронцям не сподобалась наклейка з гербом України на автомобілі українця – тризуб був зображений не золотим на синьому тлі, а червоним на чорному.