Скандал у Росії: як діти чиновників та депутатів відпочили в Туреччині за рахунок держави

У Брянській області РФ у місті Клінци спалахнув скандал – один благодійний фонд запросив дітей з багатодітних та малозабезпечених родин на відпочинок до Туреччини. Натомість відпочивати поїхали діти депутатів та чиновників.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів автор і журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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За словами Гнапа, невдовзі з’ясувалось, що більшу частину групи склали не діти з малозабезпечених родин, а діти чиновників та депутатів. Зокрема, в поїздку відправилася навіть донька Олега Шкуратова – мера цього містечка, який офіційно є доларовим мільйонером.

Коли ж один з місцевих активістів наважився запитати у мера та його заступниці, як же так сталося з відбором дітей, то почув ось таку відповідь: "Хіба діти працівників адміністрації – це не діти?". У відповідь адміністрація міста намагалася виправдатися, мовляв, по-перше, всі діти рівні, і одні діти не гірше за інших, – наголосив журналіст.

"По-друге, діти чиновників та депутатів – дуже талановиті, а талановиту молодь треба заохочувати та підтримувати, саме тому їх і нагородили поїздкою до Туреччини. А, по-третє, для поїздки дітям потрібні були закордонні паспорти, а у дітей з малозабезпечених родин, як ви розумієте, з цим проблема", – додав Гнап.

Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" від 15 січня 2019

Нагадаємо, кілька місяців тому схожа історія сталася у Краматорську Донецької області – група українських дітей поїхала на відпочинок до Хорватії. На безкоштовний відпочинок мали поїхати діти бійців і загиблих в АТО. Але, як виявилося, таких відправили лише четверо, решта 11 – діти місцевих чиновників та бізнесменів.