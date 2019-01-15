17:29
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Скандал у Росії: як діти чиновників та депутатів відпочили в Туреччині за рахунок держави

      1085 Читать новость на русском
      Скандал у Росії: як діти чиновників та депутатів відпочили в Туреччині за рахунок держави
      Скандал у Росії: як діти чиновників та депутатів відпочили в Туреччині за рахунок держави / Фото з відкритих джерел

      У Брянській області РФ у місті Клінци спалахнув скандал – один благодійний фонд запросив дітей з багатодітних та малозабезпечених родин на відпочинок до Туреччини. Натомість відпочивати поїхали діти депутатів та чиновників.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів автор і журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

      Читайте також: За 2018 рік новий керівник "Укрзалізниці" заробив майже 10 мільйонів гривень, – журналістка

      За словами Гнапа, невдовзі з’ясувалось, що більшу частину групи склали не діти з малозабезпечених родин, а діти чиновників та депутатів. Зокрема, в поїздку відправилася навіть донька Олега Шкуратова – мера цього містечка, який офіційно є доларовим мільйонером.

      Коли ж один з місцевих активістів наважився запитати у мера та його заступниці, як же так сталося з відбором дітей, то почув ось таку відповідь: "Хіба діти працівників адміністрації – це не діти?". У відповідь адміністрація міста намагалася виправдатися, мовляв, по-перше, всі діти рівні, і одні діти не гірше за інших, – наголосив журналіст.

      "По-друге, діти чиновників та депутатів – дуже талановиті, а талановиту молодь треба заохочувати та підтримувати, саме тому їх і нагородили поїздкою до Туреччини. А, по-третє, для поїздки дітям потрібні були закордонні паспорти, а у дітей з малозабезпечених родин, як ви розумієте, з цим проблема", – додав Гнап.

      Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" від 15 січня 2019

      Нагадаємо, кілька місяців тому схожа історія сталася у Краматорську Донецької області – група українських дітей поїхала на відпочинок до Хорватії. На безкоштовний відпочинок мали поїхати діти бійців і загиблих в АТО. Але, як виявилося, таких відправили лише четверо, решта 11 – діти місцевих чиновників та бізнесменів.

      Теги: Новини політики Новини Росії Скандал Відеоблоги Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:19 Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 454
      Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      сьогодні , 16:39 Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      263
      Забрати Лавру у Москви
      сьогодні , 16:01 Забрати Лавру у Москви
      Наталія Лебідь 944
      Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      сьогодні , 15:30 Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      Дмитро Гнап 442
      Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      сьогодні , 15:01 Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      Артем Овдієнко 2298
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У ЦАР повстанці поставили владі ультиматум через російських найманців
      28 жовтня 2018 , 21:17
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук