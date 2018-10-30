Скандал у школі Харкова: жінку, яка відмовилася дати шматок торта учениці, звільнили з роботи

У Харкові з роботи звільнили вчительку Наталію Толяренко, яка також входила до складу так званої трійки батьківського комітету місцевої школи №151. Саме вона раніше спровокувала скандал, коли не дала шматок торта учениці, аби принизити її перед усім класом.

Про це інформує місцеве видання 057.ua.

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Зазначається, що жінку звільнили ще попереднього тижня. Цю інформацію ЗМІ підтвердила директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не приступила. Зараз уроки інформатики веде інший учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей і готує вчителів,

– розповіла Деменко.

Водночас, Толяренко, яку також виключили з батьківського комітету, працює на півставки в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди. За словами ректора університету, підстав звільняти співробітницю немає.

"Як до доцента у мене немає до неї претензій. Інцидент стався у школі. Свою вину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром", – зазначив ректор ХНПУ імені Григорія Сковороди Іван Прокопенко.

Нагадаємо, раніше у харківській школі спалахнув скандал через торт. Мама однієї із учениць не здала грошей на потреби класу, тому її доньку поставили перед дошкою на святкуванні початку осінніх канікул і сказали, що для неї торта немає.

Дитина розплакалась, а згодом однокласники почали цькувати її у соцмережах. Пізніше стало відомо, що організувала дивне святкування та обділила дівчинку тортом задля приниження представниця батьківського комітету класу та за сумісництвом вчителька цієї школи Наталя Толяренко.