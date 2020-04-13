Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 550 хворих військових, міністр у відставці
Спалах COVID-19 на американському військовому судні "Теодор Рузвельт" – захворіло понад 10% екіпажу – спричинив скандал у Пентагоні. А скандал призвів до звільнення капітана атомного авіаносця й відставки виконувача обов'язків міністра ВМС Томаса Модлі.
Скандал у Пентагоні розгорівся з 1 квітня – після листа від капітана корабля "Теодор Рузвельт" про критичну ситуацію з коронавірусом серед екіпажу. Деталі скандалу розповіли в AFP
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Скандал з коронавірусом на USS Theodore Roosevelt: що відомо
- Лист капітана "Теодора Рузвельта" Бретта Крозьє потрапив до ЗМІ та розпалив публічне протистояння ВМС та Пентагону.
- У тексті листа ветеран американських ВМС звинуватив Пентагон, що той не приділяє уваги епідемії на атомному авіаносці.
- Крозьє тоді просив дозволити вивести екіпаж із судна та стерилізувати корабель.
- Послання військового було, як вважають у Пентагоні, надміру емоційним. "Ми не воюємо. Матросам не потрібно вмирати", – писав Крозьє.
- Міністр оборони США Марк Еспер зазначив, що такий лист є нічим іншим як навмисним порушенням субординації.
- Виконувач обов'язків міністра ВМС Томас Модлі пішов ще далі – він звинуватив Крозьє у зраді.
- Так, наступного дня він вибачився, але Трамп вже прийняв рішення. Той же Еспер повідомив, що Модлі "пішов у відставку за власним бажанням".
Наслідки скандалу через коронавірус на атомному авіаносці
- Спершу – 2 квітня – від керування судному усунули капітана Бретта Крозьє, не провівши жодного службового розслідування.
- А за 5 днів, 6 квітня, виконувача обов'язків міністра військово-морських сил США Томаса Модлі відправили у відставку – начебто, за його власним бажанням.
- На американському атомному авіаносці "Теодор Рузвельт" станом на 13 квітня протестували вже майже всіх членів екіпажу – 92%.
- Коронавірус виявили аж у 550 людей (всього на борту 4800 військових США).
- Тим військовим, тест яких був негативним, дозволили піти з судна – їх помістили у готелі та казарми на Гуамі.
- Що робити далі з атомним судном, яке потребує і стерилізації, і постійного догляду водночас – у Пентагоні поки не знають.
Коронавірус у США станом на 13 квітня зафіксували вже у понад 560 тисяч людей, від хвороби померли 22 тисячі, а вилікувалися 32 тисячі американців.
Де розташований острів Гуам: дивіться карту
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