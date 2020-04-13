Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 550 хворих військових, міністр у відставці

Спалах COVID-19 на американському військовому судні "Теодор Рузвельт" – захворіло понад 10% екіпажу – спричинив скандал у Пентагоні. А скандал призвів до звільнення капітана атомного авіаносця й відставки виконувача обов'язків міністра ВМС Томаса Модлі.

Скандал у Пентагоні розгорівся з 1 квітня – після листа від капітана корабля "Теодор Рузвельт" про критичну ситуацію з коронавірусом серед екіпажу. Деталі скандалу розповіли в AFP

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Скандал з коронавірусом на USS Theodore Roosevelt: що відомо

Лист капітана "Теодора Рузвельта" Бретта Крозьє потрапив до ЗМІ та розпалив публічне протистояння ВМС та Пентагону.

У тексті листа ветеран американських ВМС звинуватив Пентагон, що той не приділяє уваги епідемії на атомному авіаносці.

Крозьє тоді просив дозволити вивести екіпаж із судна та стерилізувати корабель.

Послання військового було, як вважають у Пентагоні, надміру емоційним. "Ми не воюємо. Матросам не потрібно вмирати", – писав Крозьє.

Міністр оборони США Марк Еспер зазначив, що такий лист є нічим іншим як навмисним порушенням субординації.

Виконувач обов'язків міністра ВМС Томас Модлі пішов ще далі – він звинуватив Крозьє у зраді.

Так, наступного дня він вибачився, але Трамп вже прийняв рішення. Той же Еспер повідомив, що Модлі "пішов у відставку за власним бажанням".

Наслідки скандалу через коронавірус на атомному авіаносці

Спершу – 2 квітня – від керування судному усунули капітана Бретта Крозьє, не провівши жодного службового розслідування.

А за 5 днів, 6 квітня, виконувача обов'язків міністра військово-морських сил США Томаса Модлі відправили у відставку – начебто, за його власним бажанням.

На американському атомному авіаносці "Теодор Рузвельт" станом на 13 квітня протестували вже майже всіх членів екіпажу – 92%.

Коронавірус виявили аж у 550 людей (всього на борту 4800 військових США).

Тим військовим, тест яких був негативним, дозволили піти з судна – їх помістили у готелі та казарми на Гуамі.

Що робити далі з атомним судном, яке потребує і стерилізації, і постійного догляду водночас – у Пентагоні поки не знають.

Коронавірус у США станом на 13 квітня зафіксували вже у понад 560 тисяч людей, від хвороби померли 22 тисячі, а вилікувалися 32 тисячі американців.

Де розташований острів Гуам: дивіться карту



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