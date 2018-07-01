Скандал в аеропорту "Київ": люди не вірять, що зможуть вилетіти найближчим часом

Скандал в аеропорту "Київ": люди не вірять, що зможуть вилетіти найближчим часом1528 Читать новость на русском
Наразі люди вже стоять на реєстрації, які взяли квитки на рейс до Грузії, його обіцяють відправити. Але всі решта досі очікують, дехто з людей чекає ще з вчорашнього дня. Пасажири самі не вірять, що зможуть сьогодні дочекатися вильоту їхніх рейсів. Пасажири самі не вірять, що зможуть сьогодні дочекатися вильоту їхніх рейсів.
Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.
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Люди в аеропорту зазначають, що, начебто, вчора їм говорили таку ж самі інформацію, вони пройшли реєстрацію і отримали посадкові талони, їх навіть відвезли автобусом на відлітну смугу. Але там не виявилося літака, тому їм сказали швидко забиратися звідти, бо їх "будуть викидати".
Я купила путівку, на якій чітко написано, що виліт мав бути вчора в 11:00, але я сумніваюся, що ми хоча б сьогодні вилетимо звідси,
– сказала туристка Валентина.
Генеральний директор компанії перевізника, яка затримала рейси повідомив, що причина полягає в тому, що раніше їхній літак не зміг вчасно повернутися з Тунісу. Тому власне через це затримався і цей виліт. Він зазначив, що їх компанія все компенсує людям через туристичні фірми, в який вони купили свої путівки.
Але авіакомпанія BravoAirways не єдина, яка наразі затримує свої рейси. Також люди чекають ще з 9 ранку вильоту літака до Афін та з вчорашнього вечора вильоту до Мілану авіакомпанії Ernest Airlines. Там ситуація ще гірша. Адже з пасажирами не спілкуються, а представник компанії в Україні, як зазначили очевидці, "тикала" їм язика і взагалі поводила себе неадекватно.
Коли я приїхав за дві години до вильоту, то побачив величезну чергу. Я спочатку засмутився через те, що рейс затримується, але коли поспілкувався з людьми, які чекали ще з вчорашнього вечора, то зрозумів, що я просто щасливчик,
– прокоментував турист Яків.
Нагадаємо, що раніше Володимир Омелян зазначав, що ситуацію з вивезенням українських туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo" врегульовували.