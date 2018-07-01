Скандал в аеропорту "Київ": люди не вірять, що зможуть вилетіти найближчим часом

Наразі люди вже стоять на реєстрації, які взяли квитки на рейс до Грузії, його обіцяють відправити. Але всі решта досі очікують, дехто з людей чекає ще з вчорашнього дня. Пасажири самі не вірять, що зможуть сьогодні дочекатися вильоту їхніх рейсів. Пасажири самі не вірять, що зможуть сьогодні дочекатися вильоту їхніх рейсів.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Люди в аеропорту зазначають, що, начебто, вчора їм говорили таку ж самі інформацію, вони пройшли реєстрацію і отримали посадкові талони, їх навіть відвезли автобусом на відлітну смугу. Але там не виявилося літака, тому їм сказали швидко забиратися звідти, бо їх "будуть викидати".

Я купила путівку, на якій чітко написано, що виліт мав бути вчора в 11:00, але я сумніваюся, що ми хоча б сьогодні вилетимо звідси,

– сказала туристка Валентина.

Генеральний директор компанії перевізника, яка затримала рейси повідомив, що причина полягає в тому, що раніше їхній літак не зміг вчасно повернутися з Тунісу. Тому власне через це затримався і цей виліт. Він зазначив, що їх компанія все компенсує людям через туристичні фірми, в який вони купили свої путівки.

Але авіакомпанія BravoAirways не єдина, яка наразі затримує свої рейси. Також люди чекають ще з 9 ранку вильоту літака до Афін та з вчорашнього вечора вильоту до Мілану авіакомпанії Ernest Airlines. Там ситуація ще гірша. Адже з пасажирами не спілкуються, а представник компанії в Україні, як зазначили очевидці, "тикала" їм язика і взагалі поводила себе неадекватно.

Коли я приїхав за дві години до вильоту, то побачив величезну чергу. Я спочатку засмутився через те, що рейс затримується, але коли поспілкувався з людьми, які чекали ще з вчорашнього вечора, то зрозумів, що я просто щасливчик,

– прокоментував турист Яків.

Нагадаємо, що раніше Володимир Омелян зазначав, що ситуацію з вивезенням українських туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo" врегульовували.