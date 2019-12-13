Скандал в інтернаті під Кривим Рогом: дирекція та підопічні прокоментували звинувачення

Напередодні на сайті омбудсмена з'явилася інформація, що під Кривим Рогом катують пацієнтів Стародобровільського психоневрологічного інтернату.

Мовляв, під час перевірки в закладі знайшли заґратовані кімнати, у яких начебто утримують людей. А самі підопічні кажуть, що з постійно б'ють і жорстко знущаються.

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Фото на сайті омбудсмена шокували інтернет: побиті, травмовані та зачинені у заґратованих кімнатах пацієнти скаржаться на нелюдські умови утримання. Ба більше, під час перевірки підопічні розповіли, що їх змушують вступати в інтимний зв'язок з іншими пацієнтами.

У скандальному інтернаті побували й кореспонденти 24 каналу.

Як реагує керівництво закладу

Журналістів, на диво, зустріли ледве не з відкритими обіймами і погодилися провести екскурсію. Дирекція інтернату запевнила, що приховувати їм нічого. Тож їх одразу попросили показати відділення, у якому начебто катують та утримують за ґратами людей.

Усе виглядає наче звичайна лікарня – палати, коридори, пацієнти пересуваються без перешкод. Щоправда, в кінці коридору таки знаходимо дві кімнати із решітками замість дверей. Однак у цих приміщеннях людей немає, тут лише зберігаються засоби для миття та м'який інвентар.



Приміщення з решітками замість дверей

"Людей там немає, люди там не перебувають. Якщо у закладі в людини змінюється настрій або стан, ми направляємо на лікування до Гейківської психічної лікарні", – наголосила в. о. директора інтернату Олена Квітка.

Те, що журналісти 24 каналу побачили в інтернаті, кардинально відрізняється від того, що показала перевірка моніторингової групи. Це підтвердили і правники.

Коментарі підопічних закладу

Один з підопічних інтернату – Володимир, який мешкає там вже 12 років, запевнив, що усі обвинувачення на адресу інтернату – наклеп.



Володимир, який мешкає в інтернаті, та в.о. директора закладу

Та від’їжджаючи від інтернату, ми зустріли іншого підопічного на прогулянці. Ми навмисне приховали обличчя чоловіка та не вказуємо його ім’я, адже те, що він розповідає поза стінами закладу, без присутності керівництва та санітарів – змушує замислитись.

Журналіст: Вас там б'ють?

Чоловік: Да.

Журналіст: Сильно б'ють?

Чоловік: Да.

Журналісти: А хто б'є, скажіть будь ласка.

Чоловік: Не знаю.

Журналісти: А це правда, що там людей тримають у якихось кімнатах з решітками?

Чоловік: Да.

Журналісти: Ви були в такій кімнаті?

Чоловік: Був.

Журналісти: І що там роблять в тих кімнатах?

Чоловік: Б'ють, умирають.

Де ж істина, мають розібратись правоохоронці. Під час перевірки моніторингова група одразу викликала слідчо-оперативну групу поліції. А також звернулась до прокуратури, керівника обласної адміністрації та правоохоронних органів.

З власних джерел 24 каналу стало відомо, що правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості.