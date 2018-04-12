Скандал в Одесі: під гімн України люди заспівали радянський марш
У вівторок, 10 квітня, в Одесі під час заходів, присвячених 74-ій річниці визволення міста від нацистів, група людей під час виконання гімну України заспівала радянський марш "Священна війна".
Про це свідчить відео, опубліковане на Facebook-сторінці місцевого активіста Сергія Стерненка.
"Це відео зробило мій день. Реакція ватки на гімн України просто безцінна", – підписав відео Стерненко.
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Джерело: 24 Канал
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