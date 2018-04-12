Скандал в Одесі: під гімн України люди заспівали радянський марш

В Одесі під гімн України заспівали радянський марш / Скріншот з відео

У вівторок, 10 квітня, в Одесі під час заходів, присвячених 74-ій річниці визволення міста від нацистів, група людей під час виконання гімну України заспівала радянський марш "Священна війна".