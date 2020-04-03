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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Скандал в одеському медцентрі: Зеленський відреагував на звернення лікарів

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      Володимир Зеленський звернувся до медиків / president.gov.ua

      Працівники Одеського обласного клінічного медцентру записали звернення до президента Володимира Зеленського. Медики нарікають, що у центрі критично бракує техніки та персоналу, щоб лікувати хворих на коронавірус. Зараз президент прокоментував цю ситуацію.

      Те саме стосується і звернення лікарів Одеського обласного медичного центру. За його словами, до вирішення цих проблем вже залучили ОДА та департамент охорони здоров’я.

      До теми Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези

      Він також наголосив, що Одеський центр не був визначений як госпітальна база для лікування пацієнтів з коронавірусом. Але розширюючи список, вирішили додати і цей заклад. При цьому нині на цій базі не відбувається прийом пацієнтів із підозрою на COVID-19, також там не проходить лікування хворих.

      Ми розуміємо ці проблеми. Туди вже доставлено респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників буде посилено,
      – заявив президент.

      Також серед скарг лікарів було й те, що вони не отримали інструктаж, тож навіть не знають, як діяти під час діагностування чи лікування хворих на коронавірус. Тож Зеленський запевняє, що заклад відвідала група епідеміологів, яка провела детальний інструктаж, зокрема щодо перепрофілювання інших відділень закладу.

      Деталі скандалу

      Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Та місцеві лікарі кажуть, якщо відбудеться збільшення пацієнтів з коронавірусом, то медзаклад не зможе надавати допомогу.

      Зокрема, вони нарікають, що звільнилось чи не половина від усього персоналу, Також їм критично браку засобів для особистого захисту – за їхніми словами, у центрі є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів. За підрахунками медиків. цього вистачить не більше ніж на 4 дні роботи.

      Ще одна проблема – брак апаратів для штучної вентиляції легенів - їх у центрі лише 8 штук.

      Коронавірус на Одещині

      Станом на 3 квітня в області лабораторно підтвердили 22 випадки зараження коронавірусом. Усіх нових пацієнтів госпіталізували. Стан хворих в Одесі оцінюють як середньої важкості. Як розповіли самі пацієнти, лише один з них приїхав з-за кордону.

      Автор: Ірина Полицька
      Теги: Новини України
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