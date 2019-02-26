Скандал в Одеському медунівері: депутати просять Порошенка допомоги від рейдерів

Низка народних депутатів та громадських діячів України звернулася до президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою втрутитись у ситуацію, що сталася в Одеському національному медичному університеті.

Мова йде про ситуацію, що сталася в ОНМедУ. В липні 2018 року МОЗ України достроково розірвало контракт з ректором Запорожаном через грубі порушення ним умов контракту та фактичне недопущення до перевірки комісії МОЗ України, пише "РБК-Україна".

"Жертвами цього беззаконня стали перш за все висококласні викладачі та студенти, які не отримують зарплатню та стипендії, яких залякують та примушують до незаконних дій. Де-факто, в ОНМедУ на сьогодні створена "держава в державі" – купка людей захопила державну установу та не виконує рішень профільного міністерства, ігнорує закони та Конституцію України. Настав час покласти цьому край!", – йдеться у зверненні до Порошенка та Гройсмана.

Звернення активістів до Порошенка і Гройсмана

Громадські активісти стверджують, що наразі йдеться про "рейдерський захват" приміщень ОНМедУ, який здійснила медична мафія, "в лавах якої опинилася різнокольорова компанія: від колишніх довірених осіб Януковича та лідерів "Партії регіонів" в області до сьогоднішніх горе-опозиціонерів всіх гатунків".

"Звертаємось до вас з проханням взяти під особистий контроль ситуацію в Одеському Національному медичному університеті та сприяти поверненню його легітимного керівництва до роботи, звільненню ОНМедУ від рейдерів, сприяти Міністерству охорони здоров’я України у встановленні законності в університеті та реалізації заходів із нормалізації його роботи", - йдеться у зверненні.

Серед підписантів народні депутати Володимир Куренной, Давид Макарян, Марія Іонова, Олег Вєлікін, доктори медичних та юридичних наук та ін.

Нагадаємо, 20 лютого озброєні "тітушки" у балаклавах та із спеціальними металевими щитами в руках заблокували адмінбудівлю ОДМеДУ, не допустили туди членів наглядової ради вишу, а також членів ректорату на чолі з в. о. ректора Владленою Дубініною, яка має підписати проект кошторису університету на 2019 рік.

У грудні 2018 року Одеський національний медичний університет заявив про рейдерське захоплення ректорату. У МОЗ заявили, що будівлю взяли під охорону прибічники колишнього ректора вишу Валерія Запорожана.