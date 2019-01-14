Скандал в Одеському медуніверситеті: Кабмін вирішив створити новий виш

Кабінет міністрів розпорядився створити новий Національний Одеський медичний університет на базі Одеського національного медуніверситету, про рейдерське захоплення якого відомство заявляло у грудні 2018 року.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

"Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо утворення Національного Одеського медичного університету, реорганізувавши шляхом злиття Одеський національний медичний університет та Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського. Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному міністерству", – мовиться в документі.

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У розпорядженні також наголошується, що студенти Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету продовжать навчання в Національному Одеському медичному університеті. Тобто ця реорганізація не вплине на робочий процес для студентів обох університетів.

Нагадаємо, 11 грудня зв Міністерстві охорони здоров’я заявили, що невідомі особи силою захопили будівлю Одеського медуніверситету та не впускали працівників на робочі місця.



У поліції запевнили, що заява МОЗ не відповідає дійсності. Насправді до закладу вищої освіти навідувалась виконавча служба.