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      Скандал в центрі реабілітації дітей в Одесі: з'явилися шокуючі деталі про потерпілу дівчинку

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      В одеському центрі реабілітації дітей розгорівся скандал. Там 14-річна вихованиця наковталась хімікатів, аби втекти з нелюдських умов. Коли дівчинці стало зовсім зле, вихователі не викликали їй швидку, а навпаки – почали їй погрожувати.

      Що сталося в центрі психологічної реабілітації?

      Чутки, що вихователі тут б'ють дітей ходили давно. 14-річна Міра Гайтан вирішила напитись хімікатів, каже – аби вирватися з цього пекла.

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      "Нам дали дві таблетки для миття підлоги, я взяла відламала шматочок і його випила. Мені відразу стало погано, у мене почалася блювота. Десь за годину я поскаржилася, що в мене почав дуже сильно болить живіт", – розповіла дівчинка.

      Потерпіла Міра Гайтан
      Потерпіла Міра Гайтан

      Коли дівчині стало погано, працівники центру вирішили, що дитина бреше. Більше того, почали погрожувати їй та іншим підопічним, які просили викликати швидку. Зрештою, дівчину таки госпіталізували, у неї – опіки слизової оболонки кишечника.

      Дівчинка розповіла моторошні подробиці про життя в центрі реабілітації

      Про своє життя в центрі Міра розповідає моторошні подробиці. Каже, раніше звідси тікала. Та коли її спіймали, то спершу побили, а потім по-звірячому обрізали волосся.

      У центрі Віталій Анатолійович дав команду нас постригти. Хто такий Віталій Анатолійович? Це заступник директора. Я запитала, на яких підставах? Мені сказали, що випишуть довідку, що в мене воші і я не доведу зворотнього,
      – додає Міра.

      Дівчина потрапила у центр психологічної реабілітації кілька місяців тому. Після того, як посварилася з мамою та втекла з дому. Коли поліція її знайшла, вона пила алкоголь з друзями. Тож Міру не віддали матері, а доправили до центру.

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      Матір налаштована повернути дитину додому. Жінка звернулась до поліції, забрала доньку з лікарні та відвезла на зняття побоїв.

      У центрі психологічної реабілітації від коментарів відмовляються. Кажуть – нікого тут не б'ють. А волосся дівчині не обстригали. Цією справою уже зайнялися правоохоронці. У поліції розпочали кримінальне провадження. А поки триватиме слідство, Міра залишатиметься у реабілітаційному центрі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Постраждалі Новини Одеси Здоров'я Скандал
      Джерело: 24 канал
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