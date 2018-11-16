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      Скандал з Андреєм Бабішем: сину прем'єра Чехії загрожує заборона на в'їзд до України та штраф

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      Сину прем'єра Чехії загрожує заборона на в'їзд до України та штраф
      Сину прем'єра Чехії загрожує заборона на в'їзд до України та штраф / ukrinform.ru

      Синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому, який заявляв, що його примусово вивезли в окупований Крим, загрожує заборона на в'їзд до України та штраф за незаконний перетин кордону.

      Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише "Крым.Реалии".

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      Крім того, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек, планує обговорити з чиновниками України та Росії перебування Бабіша в окупованому Криму.

      Українська сторона ще зі мною не розмовляла, і я сам хочу отримати матеріали,
      – сказав він.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ: хроніка подій
      Теги: Новини України Скандал з прем'єром Чехії Чехія Новини Криму Анексія Криму Скандал
      Джерело: 24 Канал
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