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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Скандал з Анною та Марією Опанасюк на Євробаченні: реакція посіпак Кремля

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      Анна та Марія Опанасюки
      Анна та Марія Опанасюки / Соцсети

      У Росії також не залишили поза увагою скандал, що трапився навколо учасників українського Нацвідбору Євробачення дуету ANNA MARIA. Зокрема, свої "авторитетні" думки висловили пропагандистка Ольга Скабєєва та колишня так звана "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська.

      В Україні виник скандал навколо учасниць фінал українського Нацвідбору Євробачення сестер Анни та Марії Опанасюк. Дівчата, зокрема зазначили, що "Україна втратила Крим". Крім того вони не змогли відповісти на питання щодо нинішнього статусу Криму.

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      Якщо в Україні їхні заяви викликали неабиякий резонанс і на співачок полилися тонни критики, натомість у Росії дівчат підтримали.

      "Не просто не визнали агресію Росії, – найкрутішим чином трималися під час хамського антиросійського інтерв'ю. Молодці", – наголосила пропагандистка Ольга Скабєєва.

      Сказала слово й чинна депутатка Держдуми РФ і колишня так звана "прокурор Криму" Наталія Поклонська. За її словами, відповідь на питання щодо приналежності Криму є очевидною, тобто "це територія Російської Федерації".

      "Українські націоналісти та журналісти, які шукають сенсації, постійно запитують: "Чий Крим?", тим самим намагаючись поставити людей у незручне становище. Ті ж, хто намагається дати об'єктивну та зважену відповідь, тут же зазнають негайного загальнонародного цькування", – переконує Поклонська у коментарі пропагандистській інформаційній агенції "РИА Новости".

      Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео 

       

      Реакція українців на заяви гурту ANNA Maria: 
      blog_ava
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      Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини LifeStyle Сестри Анна Марія Опанасюк Скандал Новини Росії Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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