Скандал з договірними матчами: чемпіонат України може не дорахуватися одного клубу

Донецький "Олімпік" заявив, що дії голови комітету з етики та чесної гри Франческо Баранки ставлять під загрозу існування клубу.

"Олімпік" надіслав іншим клубам УПЛ лист з претензіями на адресу Франческо Баранки, повідомляє Tribuna.com.

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У ньому клуб називає звинувачення на свою адресу безпідставними. Донеччан не влаштовує, що аналітичні висновки Баранки представлені англійською мовою і незрозумілі за своїм змістом.

"Олімпік" вважає, що рішення КДК про відсторонення клубних команд U-19 і U-21 винесено з численними порушеннями процедурних норм.

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Нагадаємо, що глава Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України (ФФУ) Франческо Баранка прокоментував критику рішення Комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 "Олімпіка" від участі в національних змаганнях в нинішньому і наступному сезонах.