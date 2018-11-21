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      Скандал з договірними матчами: чемпіонат України може не дорахуватися одного клубу

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      "Олімпік" в листі клубам УПЛ заявив, що його існування під загрозою
      "Олімпік" в листі клубам УПЛ заявив, що його існування під загрозою / ФК "Олімпік"

      Донецький "Олімпік" заявив, що дії голови комітету з етики та чесної гри Франческо Баранки ставлять під загрозу існування клубу.

      "Олімпік" надіслав іншим клубам УПЛ лист з претензіями на адресу Франческо Баранки, повідомляє Tribuna.com.

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      У ньому клуб називає звинувачення на свою адресу безпідставними. Донеччан не влаштовує, що аналітичні висновки Баранки представлені англійською мовою і незрозумілі за своїм змістом.

      "Олімпік" вважає, що рішення КДК про відсторонення клубних команд U-19 і U-21 винесено з численними порушеннями процедурних норм.

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      Нагадаємо, що глава Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України (ФФУ) Франческо Баранка прокоментував критику рішення Комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 "Олімпіка" від участі в національних змаганнях в нинішньому і наступному сезонах.

      Теги: Спорт УПЛ Футбол Скандал з договірними матчами в Україні ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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