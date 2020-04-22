Скандал з фільмом "ДАУ": через зйомку немовлят на авторів подали в поліцію: деталі

У мережі активно обговорюють сцени з фільму "ДАУ" режисера Іллі Хржановського, який є художнім керівником меморіального центру Бабин Яр. Річ у тім, що у насильницьких сценах стрічки використали немовлят із сиротинців.

Проаналізувала жорстокі сцени у фрагменті фільму "Дегенерація", які можуть накласти відбиток на дитячу свідомість на все життя, психологиня Олена Самойленко у фейсбуці. Вона ж зазаначила, що у коментарях допису працівниця проєкту зізналася, що немовлята були із дитячих будинків.

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По-перше, зазначає психологиня, діти не могли відмовитись від зйомок в момент, не могли сказати, що їм не подобається оточення. Вони плакали, а дорослі їх не заспокоювали. По-друге, знімальна група ДАУ вдавалася до бутафорських елементів, гриму, зістарювання, але саме у сцені з немовлятами вирішили взяти дітей.

Чи треба порушувати права дитини заради мистецтва в часи існування CGI, реалістичних ляльок і можливостей монтажних програм?

– пише Олена Самойленко.

На скандал зреагував і дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він заявив, що написав звернення до поліції, аби з'ясувати, хто дав дозвіл на зйомку немовлят і чи справді вони були з дитячих будинків.

За отриманою попередньо інформацією, у зйомках використали дітей з будинку дитини. У кадрах – немовлята. Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження,

– написав Кулеба.

Що відомо про фільм "ДАУ"? Це художній багатосерійний фільм російського режисера Іллі Хржановського. Драма розповідає про життя Льва Ландау – радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Прем'єра проєкту "Дау" пройшла з 25 січня до 17 лютого в Парижі. У 2020 році фільм показали на різних фестивалях, в середині квітня 2020 року серії фільму і всі інші матеріали почали викладати онлайн.



Сценарій фільму заснований на мемуарах Конкордії Дробанцевої, дружини Льва Ландау.



З 13 змонтованих картин для російського прокату були обрані тільки 10: шість епізодів отримали дозвіл на прокат від Міністерства культури, а чотири – ні, оскільки "містили матеріали, що пропагують порнографію".

Як зазначено на сайті меморіального центру "Бабин Яр" Ілля Хржановський є його художнім керівником.

Що кажуть творці фільму?

Представники компанії, яка відповідала за підготовку зйомок на території України, відреагували на повідомлення Кулеби. Лист опублікувало видання "Українська правда. Життя". Вони заявили, що жодного впливу чи дії на дітей реквізитом або муляжними копіями наукових та медичних приладів не здійснювали.

Звукову фонограму цієї сцени максимально посилили під час монтажу для посилення глядацького сприйняття художнього фільму.

Також, за їхніми словами, діти, які брали участь в цій зйомці, перебували на знімальному майданчику разом зі своїми офіційними опікунами. Всі дії знімальної групи були узгоджені з органами опіки, а знімальний майданчик медичний персонал оглянув заздалегідь.



Відповідь творців фільму на заяву Миколи Кулеби / Зображення "УП. Життя"