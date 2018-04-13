Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо

Популярну українську телеведучу Ольгу Фреймут, яка часто провокує скандальні ситуації, звинуватили в тому, що вона почала виясняти стосунки своїм критиками. У мережі з’явився пост про те, що зірка приїхала на роботу до двох дівчат, які залишили невтішні коментарі під її фото.

Скандал через коментар

Однією з перших про інцидент на своїй сторінці в Facebook розповіла журналістка Христина Рівера.

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До доньки моєї колеги прийшла на роботу Ольга Фреймут, за те, що та написала в Facebook, що"Фреймут – кончена". Люди, це не жарт,

– написала вона.

Другий випадок стався з київською поетесою і психологом, волонтером психологічної кризової служби Єлизаветою Непійко.

"До мене на прийом прийшла підставна дівчина, а за дівчиною посеред прийому до мене прийшла Фреймут зі знімальною групою – питати, чому я в Facebook у коментарях назвала її "рагулихою" і недавно виставила невдалий кадр з "пацанок" (шоу "Від пацанки до панянки", ведучою якого є Ольга Фреймут – 24)", – написала вона на своїй сторінці.

Варто додати, що раніше Ольга опублікувала в Instagram знімки дівчат, які розкритикували її фотографії.

Реакція соцмереж

Ці історії отримали чималий розголос у мережі. Звичайні користувачі та відомі особистості прокоментували скандал з Фреймут. І більшість не стали на її захист, але висміяли.

Ще один невдалий твіт Трампа і до нього прийде Фреймут зі знімальною групою — ГО "Шлєм Губарєва" (@shlemofondo) 12 квітня 2018 р.

Ситуацію спасе шлюб Трампа з Фреймут ️ — Oleh Yermokhin (@OlehYermokhin) 12 квітня 2018 р.

Чим далі в ліс, тим більше мені здається що Фреймут і її цирк - це чийсь комерційний проект. Бо цей абсурд перейшов усі межі. — .морта. (@Martella_H) 13 квітня 2018 р.

айтішник! щоразу, коли ти лаєшся на кончений фреймворк, є шанс, що до тебе приїде Фреймут! — Шурон (@ogontar) 13 квітня 2018 р.

В последние сутки узнала что какая фреймут многое решает в этой стране

Абалдела — Malysheva Svetlana (@SvetaInterstyle) 13 квітня 2018 р.

Відповідь Ольги Фреймут

Візити ведучої до її хейтерів були заплановані. Виявляється – це суть її нової програми. За словами Фреймут, більшість злих коментарів їй пишуть мешканки бідних районів.

"Це було в рамках моєї нової програми, яка скоро з'явиться. Так я до неї готуюся. Вирішила подивитися в обличчя тим, хто про мене погано пише. Мені було дуже цікаво дізнатися, хто ці люди. Як виявилося, в більшості це мешканки бідних районів. Їх офіси, про яких вони пишуть в інтернеті, – невеликі квартири. Тому я б усім порадила ніколи не ображатися на таких ось злостивців, тому що часто це нещасні люди. Але я приходжу до них, щоб подати їм руку, обійняти і сказати: "Хейтери, я вас люблю!" – сказала вона виданню "Факти".