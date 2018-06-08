Скандал з готелем "Козацький": нардеп повідомив про масштабні збитки для України

Невиконання Міністерством оборони України та держпідприємством готель "Козацький" рішення Стокгольмського арбітражу від 30 вересня 2011 року може стати каменем спотикання у перемовинах про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Таке рішення Стокгольмського арбітражу було затверджено судами України з метою виконання закону України про міжнародні суди. Про це OBOZREVATEL повідомив позафракційний народний депутат Михайло Головко.

"Я не виключаю, що ситуація з готелем "Козацький", може стати каменем спотикання. Торговельні взаємини у зоні вільної торгівлі між Ізраїлем і Україною є дуже вигідними. Тому що наша продукція може потрапляти на їхні ринки. Ізраїль має велику купівельну спроможність. Наприклад, нам невигідною є зона вільної торгівлі з Китаєм, тому що їхні товари наші ринки засиплють. А ось з Ізраїлем цей крок – правильний", – зазначив Головко.

За його словами, ситуація з готелем "Козацький" шкодить репутації України на міжнародній арені.

"На жаль, сьогодні керівництво країни має поганий імідж", – підсумував нардеп.

Відзначимо, що Михайло Головко є одним із авторів звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із закликом змінити орган управління готелем – з Міністерства оборони на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомлялося, 17-19 червня в Тель-Авіві відбудеться засідання спеціальної торгової комісії з питань зони вільної торгівлі, інвестклімату і поглиблення торговельних відносин між Україною та Ізраїлем, де, ймовірно, буде піднято питання про невиконання Україною своїх зобов'язань перед ізраїльськими інвесторами навколо ситуації з готелем "Козацький".

Стокгольмський арбітраж зобов'язав ще в 2011 році Міністерство оборони України та держпідприємства "Готель Козацький" виконати умови договору з ізраїльським інвестором. Однак відомство не поспішає виконувати це рішення.

І з незрозумілих причин блокує передачу держпідприємства профільному міністерству – міністерству економіки та торгівлі.