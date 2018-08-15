Скандал з Хачеріді: чому росіянам знову допекли українські символи на футболі

Ще не встигла піти в небуття ситуація зі "Слава Україні" від хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після перемоги над збірною Росії на Чемпіонаті світу 2018, як сусідню країну знову "сколихнули" українські символі. І теж на футболі. І теж після підсумкової перемоги.

Цього разу відзначилися самі українці, не перекладаючи цю "почесну місію" на іноземців. Хоча навряд чи можна сказати, що це було сплановано. От тільки росіяни побачили те, що хотіли побачити.

Однак такий вчинок викликав чималу хвилю обурення у росіян. Приєднатися всі – журналісти, політики. Обіцяли ж навіть скаржитися в УЄФА. І в УЄФА насправді відкрили дисциплінарне провадження після цього матчу. Але не таке, яке б хотілося росіянам. А саме проти них.

А чи була провокація?

Головне питання у цій всій ситуації – а чи мала місце провокація? Чи справді Хачеріді вирішив "потролити" росіян після матчу? Чесно – навряд. Гравець розпочинав матч на лаві запасних. Щитки, які він показав фанатам, як згодом виявилося, він носить завжди. Та й не він один. Його партнер по команді бразилець Лео Жаба зізнався, що на його щитках теж зображено прапор Бразилії. То що, там теж має місце провокація? У росіян така реакція лише на українців, чи в них є й інші "дружні та братські країни", символи яких викликають стільки негативу?

Тому тут варто говорити, що це росіяни вдалися до провокації проти України. Вони намагаються зробити все, що пов'язане з Україною, поза законом у футболі. Навіть якщо це кольори нашого прапора.

Вся ця ситуація залишилася б, мабуть, поза увагою, якби "Спартак" у підсумку виграв цей матч і пройшов ПАОК у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але команда зазнала принизливої поразки у Греції, а вдома не змогла перемогти, граючи цей матч у меншості. За всю гру у Москві її гравці не завдали жодного удару по воротах ПАОКа. От і цей негатив від принизливої поразки й перенесли на українського футболіста.

Як росіян штрафували за футболку з Путіним

Чимало обурення в росіян ситуація з Хачеріді викликала через те, що їх футболіста свого часу таки оштрафували на 5 тисяч євро. Хоча могли і дискваліфікувати. Мова йде про гравця російського "Локомотива" Дмитра Тарасова. У 2016 році у Росії було загострення стосунків з Туреччиною. І Тарасов на матч проти "Фенербахче" у Туреччині вирішив одягнути футболку з Путіним і написом "Самый вежливый президент".

Тарасов у футболці з Путіним

УЄФА розглядало це питання. І тут, на відміну від випадку з Хачеріді, насправді було порушення правила 4 "Екіпірування гравців" правил гри та статті 4 регламенту турніру. У правилах, зокрема, говориться, що "екіпірування не повинно мати ніяких політичних, релігійних або персональних гасел, заяв або зображень". На відміну від українського прапора, зображення Путіна – чистої води політичне зображення.

Апелювали росіяни і до нещодавнього інциденту на Чемпіонаті світу. У матчі збірних Швейцарії проти Сербії, двоє швейцарців Шакірі та Джака після гри були оштрафовані за "політичного орла" – символу Косово, який отримав незалежність від Сербії. Гравці заплатили по 10 тисяч євро. Самі ж гравці мають косівські коріння.

Джака і його "політичний орел" ціною в 10 тисяч євро

Пікантна "російська" деталь

Ім'я цій "деталі" – Іван Саввіді. Це президент ПАОК. Українські шанувальники футболу могли про нього чути у березні 2018 року. Тоді 11 березня він вибіг на поле матчу проти АЕК, коли суддя не зарахував гол ПАОК на останній хвилині матчу. Вибіг не просто так. А з охоронцями і з пістолетом за поясом. Закінчилося те, що згодом ПАОК зарахували гол і перемогу (АЕК відмовився від перегравання через побоювання за здоров'я футболістів та фанатів). Але після цього матчу чемпіонат Греції довелося призупинити на невизначений термін. Відновили матчі лише через три тижні, 31 березня. Самого ж Савідді відсторонили від футболу на три роки.

Так от, Іван Савідді – російський мільйонер. А також колишній депутат російської Держдуми. І так, він володіє клубом, де виступає двоє українців (окрім Євгена Хачеріді, за команду з Салонік виступає Євген Шахов). Відтак саме росіянин платить зарплату українцю, який вдався до "провокації у Росії".

А як би відреагували в Україні?

Відверто, якби російський футболіст зробив би таке ж після перемоги над "Динамо", в нас була аналогічна реакція. І це нормально. От тільки походження нашого несприйняття Росії цілком зрозуміле – ця країна розв'язала війну проти нашої держави, захопила частину території. На її руках крок українців. І ми не говоримо про "братські народи". Відверто – це зараз ворог.

Натомість у росіян стійке несприйняття усього, що стосується України, яке вони намагаються прикрити за словами про "братні та дружні країни". І самі ж одразу признаються, що між країнами "напружені стосунки". Про причини такої "напруги" чомусь не говорять.

Чим закінчиться історія з Хачеріді?

Нічим. УЄФА не буде це розглядати. А за декілька днів в інфопросторі з'явиться новий "скандал", і "патріотичні щитки Хачеріді" займуть своє почесне місце в історії.

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