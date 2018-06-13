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Скандал з "Інтером": "Нацдружини" "взялися" за телеканал через транслюцію ЧС-2018 у Росії

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Активісти "Нацдружин" пікетували "Інтер" черз транслюцію ЧС-2018
Активісти "Нацдружин" пікетували "Інтер" черз транслюцію ЧС-2018 / Фото з Facebook

Активісти "Національних дружин" провели акцію біля будівлі офісу скандального телеканалу "Інтер", який не підтримав загальноукраїнський бойкот і буде транслювати матчі Чемпіонату світу з футболу, що пройде у Росії.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Національних дружин" у Facebook.

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Акція виявилась короткою, але вдалою. Нагадали всім, що Інтер – це проросійський канал, який систематично займається російською пропагандою. Трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ – ще одна спроба розповсюдити ідеї "русского мира" серед українців,
– зауважили активісти.

Зазначається, що представники організації оточили будинок телеканалу "Інтер", та розклеїли на вікнах і дверях будівлі плакати, що закликають до бойкоту чемпіонату, який проходить в країні-агресорі.

Як зауважили у "Нацдружинах", вони вимагають скасувати трансляцію програм і репортажів, пов'язаних з проведенням футбольного мундіалю.

"Не дивись ЧС-2018 – ні футболу на крові! Ми ще повернемось. #ІнтерБудеНаш", – підсумували вони.

Нагадаємо, 7 червня депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, щоб внести у порядок денний проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Чемпіонат світу з футболу 2018 рокутриватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі. Відбудеться 64 матчі. Фінал ЧС-2018, як і матчі відкриття, зіграють на стадіоні "Лужнікі" у Москві.

Теги: Новини України Національна дружина Новини Росії Скандал з Інтером протести Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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